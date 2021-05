Trouver la vie sur des mondes extraterrestres? Le jeu Exoplanet Lab de PBS Nova vous explique comment!

Sauvez des extraterrestres et des chats en détresse tout en découvrant la recherche de la vie sur des mondes extraterrestres dans un nouveau jeu de PBS!

Faisant partie de la série scientifique NOVA, le jeu « Exoplanet Lab » aide les préadolescents et les jeunes adolescents à mieux comprendre ce qui rend les exoplanètes habitables comme la Terre. Les joueurs découvriront les conditions qui permettent aux exoplanètes d’avoir de l’eau liquide, ce qui est essentiel à la vie telle que nous la connaissons, a déclaré NOVA dans un communiqué envoyé à 45secondes.fr.

Le jeu est gratuit et disponible immédiatement dans votre navigateur Web. Des modules de formation sur mesure permettront aux joueurs d’apprendre à trouver et à caractériser des exoplanètes dans toute la galaxie et à comparer leurs conditions à celles de la Terre.

« Grâce à une série de vidéos et d’outils de simulation, les joueurs – appelés ‘NOVAnauts’ dans le jeu – découvrent les conditions qui rendent la Terre propice à la vie et ce qu’il faut rechercher dans d’autres systèmes stellaires éloignés de notre galaxie de la Voie lactée, » NOVA dit dans la déclaration.

« Les astrophysiciens et astronomes Moiya McTier, Clara Sousa-Silva, Anjali Tripathi, Theron Carmichael et David Berardo font des apparitions pour expliquer les techniques réelles qui sont modélisées dans le jeu. »

Les joueurs se lanceront ensuite dans une série de missions imitant le travail de vrais scientifiques « pour trouver de nouvelles maisons pour des espèces extraterrestres fictives », ajoute le communiqué.

Dans la première mission, les joueurs rencontreront les Plantae fictives, décrites comme des «créatures photosynthétiques sensibles» qui cherchent à s’installer dans un nouveau monde riche en dioxyde de carbone. Les joueurs devront déterminer le volume, la masse et la composition atmosphérique des exoplanètes pour s’assurer que les nouvelles maisons peuvent soutenir les extraterrestres.

Quelques extraterrestres que vous rencontrerez dans le NOVA Exoplanet Lab. (Crédit d’image: NOVA Labs / PBS)

Les missions suivantes couvrent des planètes verrouillées par les marées (planètes avec un côté perpétuellement face à leur étoile) et une demande des chats de la Terre pour trouver une planète où ils peuvent régner sans se soucier de vivre avec des chiens ou des humains. Gardez un œil sur les missions bonus, y compris des créatures extraterrestres semblables à des calamars et des paresseux. Tous les profils d’exoplanètes sont enregistrés dans un journal visuel pour les joueurs.

« Nous croyons fermement à l’apprentissage ludique, donnant aux étudiants la possibilité de penser comme des scientifiques tout en s’amusant », a déclaré David Condon, directeur de la rédaction de NOVA Labs, dans le communiqué. « Les exoplanètes sont incroyablement cool, et je pense que nous avons trouvé un excellent moyen d’intégrer beaucoup de science dans un récit très engageant avec ce jeu. »

Auparavant, NOVA labs s’est attaqué aux prévisions météorologiques solaires avec son jeu Sun Lab et au développement des énergies renouvelables avec le jeu Energy Lab.

