Trouver et attraper des Cupidons dans Pokémon Legends : Arceus, voici comment !

Dans le dernier épisode de la série Pokémon à succès et de renommée mondiale Pokémon Légendes : Arceus il y a encore un grand nombre de monstre de poche à attraper, mais comme toujours, ce sont les Légendaires qui présentent un défi décent dans cette entreprise.

Les trois forces originelles de la nature Borée, Déméterus et Voltorus sont déjà très difficiles à attraper, mais cela devient vraiment difficile si vous voulez capturer le nouveau membre de cet illustre groupe : Cupidons.

Dans ce guide, nous vous dirons où le faire Pokémon légendairequi seulement depuis le huitième génération de jeux existe, peut trouver et ce que vous devez faire pour l’obtenir dans un Pokéball coller.

Cupids, dans d’autres traductions aussi comme Amoureux ou impitoyable connu, est un Pokémon Légendaire avec les types Fée et voyage en avionintroduit dans Pokémon Legends : Arceus et l’un des forces de la nature entendu.

Comme la plupart des autres Pokémon légendaires, Cupidon a pas de précurseur et peut aussi pas évoluer. Cependant, il est capable de changer sa forme en forme d’esprit animal en utilisant l’objet True Mirror.

Mais pour même le voir sous cette forme, vous devez d’abord l’attraper et ce n’est pas facile du tout. Parce qu’avant même d’avoir la chance d’affronter Cupidons au combat, vous devez d’abord avoir quelques conditions remplies avoir.

Fermez le premier Campagne principale du jeu et fais-le Mission annexe avec Giratinaafin que vous cogita chargé de capturer les trois forces de la nature : Boreos, Demeteros et Voltoros.

Nous vous expliquerons comment procéder dans notre guide : Pokémon Legends: Arceus – Comment trouver et attraper Boreos, Landorus et Voltolos.

Avez-vous les trois légendaires dans votre poche, vous devez leur Tâches Pokédex puis retournez voir Cogita, qui vous réserve une grande surprise, l’unique Pokémon Cupids.

© Nintendo, la société Pokémon

Mais bien sûr, elle ne se contente pas de vous donner ce monstre de poche, vous devez attrape-toi et pour cela il faut la région Marais rouge visite. Là, dans ce domaine Lande cramoisieCupids erre et attend votre défi.

Casser son Bouclier avec un Pokeball et préparez-vous à ce que Cupidon s’éloigne de vous tout en faisant pleuvoir des attaques. Esquivez-les, réduisez la distance et envoyez enfin votre propre combattant, qui est d’environ niveau 70 avoir dû.

terminer la mission principale Terminez la mission secondaire avec Giratina Accepter la mission secondaire chez Cogita Attrapez Boreos, Landorus et Voltorus et terminez les tâches Pokédex Retour à Cogita Trouvez et capturez des Cupidons dans le Crimson Moor

Comme nous l’avons déjà mentionné, tout comme ses trois frères, Cupidon est capable de s’immerger dans son forme d’esprit animal transformer. Pour cela, vous devez retourner à Cogita dès que vous aurez attrapé Cupids, qui vous donnera enfin l’objet vrai miroir présenté.

Avec cet objet, il vous est possible de transformer les quatre forces de la nature, y compris Boreos, Demeteros et Voltoros, en leur forme d’esprit animal, que certains joueurs trouvent beaucoup plus cool que la forme originale.