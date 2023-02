Trouver du matériel de plongée à Sons of the Forest – Emplacement et carte

Dans Fils de la forêt vous avez besoin de certains éléments pour progresser dans l’histoire du titre de survie. Cela inclut, par exemple, la pelle, qui vous permet de déterrer de nouvelles écoutilles vers des bunkers souterrains et les rend ainsi praticables en premier lieu. Comment trouvez-vous la pelle dans Forest 2, nous vous avons expliqué en détail dans ce guide.

Pour accéder à la pelle, vous avez d’abord besoin du pistolet à corde et de l’équipement de plongée. Comment arrivez-vous au pistolet à corde utile et à quoi il sert exactement, nous clarifions dans ce post.

Voici comment vous trouvez l’équipement de plongée

L’équipement de plongée se trouve au sommet du au nord-ouest de la carte dans une grotte juste sur la plage. Si vous vous approchez de l’entrée de la grotte, qui peut facilement être négligée, cela vous sera déjà indiqué par un symbole correspondant sur votre appareil GPS (touche M).

Dans cette grotte, vous trouverez le matériel de plongée. © Endnight Games/45secondes.fr

Approchez-vous maintenant de l’entrée et utilisez la hache pour enlever les planches devant. Mais notez que la grotte regorge de mutants et de cannibales et que vous devriez être bien équipé en conséquence. Gardez également un œil sur bouteilles d’oxygènecar vous en aurez besoin plus tard pour l’équipement de plongée.

Explorez maintenant la grotte, frayez-vous un chemin à travers les adversaires et à la toute fin recevez l’équipement de plongée. Pour les enfiler, ouvrez votre inventaire et sélectionnez l’équipement en bas à droite.

Nous avons enfin le précieux matériel de plongée. © Endnight Games/45secondes.fr

Vous pouvez maintenant utiliser le tunnel sous-marin pour sortir de la grotte. Après une plongée courte et plutôt sombre, vous ressortez directement dans la mer. Maintenant, vous n’avez plus qu’à nager quelques mètres jusqu’à la plage. C’est également là que se trouve l’entrée de la hauteur où vous avez trouvé l’équipement de plongée.

Désormais, vous pouvez toujours équiper le matériel de plongée de votre inventaire pour vous rendre dans des zones où vous devez inévitablement plonger et rester longtemps sous l’eau. C’est le cas, par exemple, dans la grotte où se trouve la pelle. Mais gardez un œil sur votre jauge à oxygène lorsque vous plongez. Pour recharger votre oxygène, vous avez besoin des réservoirs d’oxygène mentionnés au début.