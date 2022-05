Trouver de l’or et fabriquer des lingots d’or dans V Rising – Où trouver des bijoux en or

Avec ces Trucs et astuces pour V en hausse c’est un jeu d’enfant d’arriver à destination. Cette solution vous explique en détail ce qu’il y a à savoir sur l’or. Car l’or est sans surprise un matériau qui a une grande valeur dans le jeu.

Cependant, pour trouver de l’or dans « V Rising » au convoité Lingots d’or (lingots d’or) Venir n’est pas facile du tout. Mais d’abord, demandons-nous ce que l’or apporte réellement. Où puis-je trouver Minerai d’or (minerai d’or)? Vous pouvez tout savoir à ce sujet dans cette solution.

V Rising : Or, bijoux en or et lingots d’or – que dois-je savoir ?

Suis-je déjà dans la ruée vers l’or ? Non, car différent de Argent (Argent) il y en a même dans « V Rising ». pas de minerai d’or ordinaire. Nous devons effacer cette pensée de nos esprits. Bien plus, nous devons produire nous-mêmes le matériau de base, l’or. Et pour ce faire, nous devons répondre à quelques exigences.

Obtenez la recette de l’or !

Pour pouvoir produire de l’or, il faut, comme c’est si souvent le cas, les Déverrouiller la recette. Et ça attend chez un porteur de V-Blood du nom Azariel le Porte-Soleil (Azariel le Porte-Soleil) avec un Niveau 68.

On peut retrouver ses traces à l’autel du sang et ensuite on part au combat. Azariel attend dans les Silverlight Hills, qui se trouvent à l’est de la carte nord. Plus précisément, il attend au Cathédrale de Bright Haven.

Il y en a un au combat Exposition aux radiations sacrées, qui peut vous atteindre. Alors avant de commencer le combat, vous devez absolument pour un tel Résistance souci – avec un Potion de résistance sacrée.

Conseils pour le combat : Comme Azariel s’appuie davantage sur les attaques à distance, vous pouvez l’accompagner attaques de suivi rapides en combat rapproché sabot Faites juste attention à ses attaques, que vous pouvez régulièrement esquiver avec votre habileté. Les attaques rapides à l’épée ou au couteau sont recommandées.

Du Bouclier de l’égide vous protège des attaques d’Azariel si vous n’arrivez pas à esquiver. Les capacités d’Azariel ne sont en fait dangereuses que lorsqu’il utilise ses sorts. Mais vous pouvez aussi esquiver la balle conjurée si vous prenez vos pieds assez tôt.

Son attaque incantation Au fait, vous pouvez l’éteindre très rapidement et vous devriez, sinon vous subirez des dommages potentiels de plusieurs côtés.

Comment fabriquer des lingots d’or (lingots d’or) ?

Puisqu’il n’y a pas de minerai d’or, les développeurs ont proposé quelque chose de nouveau. L’or ne peut que fabriquer des bijoux en or. Plus précisément, vous avez besoin des matériaux suivants pour la production :

8x Bijoux dorés

8x soufre

Alors maintenant, il est temps de chercher des chaînes en or. Heureusement, nous venons juste de la cathédrale de Brighthaven, car ici c’est Emplacement des bijoux en or.

C’est là que vous pouvez trouver des bijoux en or dans V Rising. © Stunlock Studios/45secondes.fr

Les vagabonds Paladins et les sorciers déposer les bijoux en or que vous voulez. Il est préférable de nettoyer toute la zone. Et si vous avez besoin de plus, revenez plus tard. Considérez que vous en avez déjà un Niveau d’armure d’au moins 60 avoir dû.

Fabriquer du soufre – où puis-je trouver du minerai de soufre ?

Soufre (Soufre) tu gagnes au passage Minerai de soufre (minerai de soufre). Vous pouvez trouver ce gisement dans la moitié nord de la carte. Mais nous avons inclus ici une carte pour vous qui montre les occurrences de butin correspondantes.

Par exemple, au sud de la carte, vous trouverez un Bastion des bandits, où vous pouvez trouver beaucoup de minerai de soufre. Il en va de même pour tous les emplacements marqués sur la carte. Il suffit de cultiver où que vous soyez à proximité.

Un petit coup de pouce pour le stock de soufre. © Stunlock Studios/45secondes.fr

Si vous avez les matériaux ensemble, vous pouvez maintenant les utiliser dans le Four de fusion fondre