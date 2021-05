Trouver ces délicieuses cigales Brood X: voici comment

Il se passe actuellement quelque chose d’incroyable qui n’a lieu qu’une fois tous les 17 ans: Cigale Brood X les nymphes se tortillent hors du sol pour grimper aux arbres les plus proches, où elles se transformeront en adulte aux yeux rouges et au corps noir cigales par milliards.

Si vous habitez dans l’est des États-Unis, vous avez de la chance. La couvée X (le «X» représente le nombre 10, car cette couvée est l’une des 12 populations de cigales qui émergent en cycles de 17 ans) est également l’une des couvées les plus répandues géographiquement. L’émergence 2021, qui commence à la mi-mai et dure jusqu’à la mi-juin, couvre le district de Columbia et 15 États: Delaware, Géorgie, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Caroline du Nord, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvanie, Tennessee, Virginie et Virginie-Occidentale, selon le site Web Cicada Mania .

Les cigales Brood X, également connues sous le nom de Great Eastern Brood, peuvent émerger dans des densités allant jusqu’à 1,5 million de cigales par acre, ce qui signifie que le nombre total d’insectes dans cette couvée peut grimper dans les billions, le Cincinnati Enquirer a rapporté .

En rapport: Que sont les cigales Brood X?

L’émergence des cigales se produit un peu plus tard que d’habitude cette année en raison du temps printanier inhabituellement frais, a déclaré Chris Simon, chercheur périodique sur les cigales et professeur d’écologie et de biologie évolutive à l’Université du Connecticut à Storrs.

Au cours de la deuxième semaine de mai, Simon a enregistré des observations de Brood X en Caroline du Nord et dans le nord de la Géorgie, où les cigales «étaient sorties depuis une semaine et commençaient à chœur dans la cime des arbres à des altitudes plus basses, mais [are] pas encore dans les hautes montagnes « , a-t-elle déclaré à 45Secondes.fr dans un e-mail. » En raison du temps frais et pluvieux, les cigales sortent plus longtemps et ne sont pas remarquées dans de nombreux endroits « , a-t-elle ajouté.

Les premiers signes de cigales Brood X sont des trous dans le sol près de la base des arbres à feuilles caduques (ceux qui perdent leurs feuilles chaque année) où les nymphes longtemps enterrées se préparent à émerger. Ils attendent que la température du sol atteigne 64 degrés Fahrenheit (18 degrés Celsius) à une profondeur d’environ 20 centimètres sous la surface, selon Cicada Mania. Une fois que les nymphes commencent à sortir et à se transformer en adultes, vous pouvez également trouver des arbres jonchés de piles d’exosquelettes creux jetés, qui sont laissés pour compte lorsque les nymphes se métamorphosent en adultes.

Au cours de la métamorphose, «essentiellement le dos de leur squelette se divise au milieu et l’adulte rampe», a déclaré George Hamilton, directeur du département d’entomologie et directeur du programme d’études supérieures en entomologie à l’Université Rutgers au Nouveau-Brunswick, New Jersey. Les cigales adultes sont pâles et spongieuses lorsqu’elles émergent de leur coquille de nymphe, mais après quelques heures, leurs ailes se dilatent, leur corps durcit et devient noir, « et lorsque cela se produit, elles peuvent voler dans les arbres et faire leur travail », a déclaré Hamilton. Science en direct.

Populations denses

Alors que Brood X apparaîtra dans les comtés de plus d’une douzaine d’États, ils seront les plus nombreux et émergeront presque dans tout l’État de l’Indiana et du Maryland, a déclaré Gene Kritsky, spécialiste des périodiques en cigale et doyen de la School of Behavioral and Natural Sciences de Mount St. Université Joseph à Cincinnati, Ohio.

« Les populations sont probablement les plus denses dans la région de DC-Baltimore (mais inégales) », a déclaré Simon dans l’e-mail.

L’Ohio occidental verra également des essaims denses de Brood X, tout comme le sud-est de la Pennsylvanie, l’ouest de la Caroline du Nord et l’est du Tennessee. Certaines parties du New Jersey, du Delaware et du Kentucky peuvent également s’attendre à voir de nombreuses cigales, a déclaré Kritsky au Cincinnati Enquirer.

Les biologistes prédisent où les plus grandes populations de Brood X apparaîtront cette année sur la base de cartes montrant où les insectes étaient les plus denses lors de leur dernière apparition il y a 17 ans – à condition que les arbres où les nymphes ont éclos et se nourrissent soient toujours debout, a déclaré Hamilton à 45Secondes.fr.

En rapport: Pourquoi les cigales chantent-elles?

Pendant 17 ans, des cigales périodiques comme celles de Brood X vivent sous terre comme des nymphes, absorbant les nutriments des racines des arbres. Si le sol n’est pas perturbé et que les arbres ne sont pas abattus, une couvée peut prospérer dans un «point chaud» de cigales de génération en génération, a déclaré Hamilton.

« Historiquement – cette couvée et d’autres couvées – nous en avions probablement une plus grande distribution », a déclaré Hamilton. « Mais au fur et à mesure que nous nous sommes développés, nous avons enlevé leur habitat. »

Les personnes qui vivent dans les comtés où les cigales Brood X devraient apparaître devraient rechercher «les plus anciennes zones boisées, les plus grands et les plus vieux arbres», a déclaré Elizabeth Barnes, enseignante en entomologie à l’Université Purdue de West Lafayette, Indiana. «Les parcs d’État ont tendance à être également d’excellents endroits pour voir les cigales», et les cigales devraient être nombreuses dans le parc d’État de Turquie Run de l’Indiana et le parc d’État de McCormick’s Creek, a déclaré Barnes à 45Secondes.fr.

Une cigale périodique adulte de 17 ans (Magicicada septendecim) s’accroche à une brindille au-dessus de sa peau récemment perdue, ou exuvie. (Crédit d’image: Clarence Holmes Wildlife / Alamy Stock Photo)

« Comme une tondeuse à gazon vraiment bruyante »

Les cigales dans un «hotspot» de population n’émergent pas toutes en même temps, donc l’émergence de Brood X dure généralement quelques semaines, puis les adultes restent encore une semaine ou deux pour s’accoupler et pondre des œufs. Dans les endroits où les cigales apparaissent en grand nombre, le vacarme de leurs appels d’accouplement peut être assez puissant – « comme une tondeuse à gazon vraiment bruyante juste à côté de vous », a déclaré Barnes.

«La bonne nouvelle, c’est qu’ils ne chantent pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils aiment surtout chanter pendant la période la plus chaude de la journée, vers 10 heures. [a.m.] à 5 [p.m.] est le sommet de leur chant », a-t-elle expliqué.

À part avoir des relations sexuelles extrêmement bruyantes, les cigales ne sont pas nocives pour les gens; ils ne piquent pas et ne produisent pas de toxines, et ils n’ont pas de pièces buccales à mâcher, donc ils ne peuvent pas mordre. Cependant, les cigales périodiques femelles peuvent endommager les pointes des jeunes branches des arbres lorsqu’elles pondent leurs œufs à travers un organe appelé ovipositeur, a déclaré Barnes.

« Leurs ovipositeurs sont comme une grande aiguille à coudre; quand ils la collent dans une petite brindille, cela fend l’écorce », a déclaré Barnes. Si suffisamment de cigales pondent des œufs sur une seule branche, cela peut tuer la pointe. Cela ne nuira pas aux arbres plus vieux et plus grands, mais peut endommager les jeunes arbres, a déclaré Barnes. Les arbres fruitiers peuvent également être touchés, car les extrémités des branches sont l’endroit où ils produisent des fleurs, puis des fruits, a ajouté Hamilton. Les propriétaires des zones de forte émergence voudront peut-être éviter de planter de nouveaux arbres ce printemps et devraient couvrir les jeunes arbres de toile de jute jusqu’à la fin de la saison des cigales, a déclaré Hamilton.

« Vous pouvez également utiliser un filet, mais il doit être très petit pour que les femelles ne puissent pas faire passer l’ovipositeur », a-t-il déclaré.

Si vous recherchez des populations de Brood X près de chez vous, vous trouverez la carte la plus à jour of Brood X sur le site Web de la cigale de l’Université du Connecticut. Et lorsque vous voyez des cigales Brood X, des applications pour smartphone telles que Safari dans la cigale et iNaturaliste vous permettra de signaler l’emplacement de votre observation afin que les entomologistes puissent créer des cartes encore plus détaillées des populations de Brood X pour la prochaine émergence dans 17 ans, a déclaré Barnes à 45Secondes.fr.

« J’ai eu des gens qui m’ont demandé: ‘Vous avez dit que les cigales seraient dans le centre de l’Indiana, mais qu’en est-il de ma maison? » « , A déclaré Barnes. « Je ne peux pas leur dire où se trouvent précisément les cigales, mais peut-être que dans le futur je pourrai le faire. »

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.