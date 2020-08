«trouble Mental Morbide»: Choc Ice: L'accusé N'est Pas En Faute

“Il a attaqué des inconnus.” Un expert a diagnostiqué une maladie mentale grave chez l’homme qui avait poussé un garçon de huit ans et sa mère devant un train ICE. Le danger pour le grand public posé par l’homme de 41 ans n’a pas encore été écarté.

L’évaluateur en train de porter le coup fatal d’un garçon de huit ans devant un ICE considère le suspect comme innocent. Selon le rapport présenté au tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, le suspect présumé souffrant de troubles mentaux est toujours classé comme dangereux, a déclaré un porte-parole du tribunal. Les conditions nécessaires au placement permanent dans un hôpital psychiatrique sont considérées comme remplies.

Il y a “une forte probabilité” que l’homme commette d’autres crimes, “allant de la gravité aux homicides”, a déclaré l’expert. L’expert en psychologie du personnel de direction d’une clinique de Hesse, dans laquelle l’accusé est hébergé depuis août 2019, lui a diagnostiqué, entre autres, une dépression et une peur pour la vie de sa famille.

L’Érythréen, aujourd’hui âgé de 41 ans, aurait poussé un garçon et sa mère devant un ICE arrivant à l’été 2019. La fillette de huit ans a été écrasée par le train et est décédée, la mère a pu se sauver à la dernière seconde. Le suspect a été arrêté à l’extérieur de la gare et placé plus tard dans un hôpital psychiatrique.

“Il a attaqué des inconnus”, a déclaré l’expert. Ainsi, les futurs groupes de victimes ne peuvent pas non plus être prévus. Au moment du crime, il y avait une schizophrénie paranoïde sous une forme aiguë. Il a également évoqué un “trouble mental pathologique”. Le risque de commettre des infractions pénales est principalement causé par ce trouble. «Ce risque ne peut être contré que par un traitement psychiatrique fermé dans la zone de haute sécurité».

Avant l’acte, le père de trois enfants vivait comme réfugié reconnu en Suisse. La famille du garçon du district de Hochtaunus apparaît comme co-plaignante. Tout comme un homme de 79 ans, que l’homme aurait également poussé. Elle est tombée sur la plate-forme et a été blessée. Le verdict du procès est attendu vendredi.