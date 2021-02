Trophée Land Rover Defender Works V8. Un hommage sous forme de véhicule et de compétition

LA Trophée Land Rover Defender Works V8 il rend hommage à l’héritage des expéditions qui, pendant plus de deux décennies (1980-1998, 2003 et 2006), ont poussé l’homme et la machine à leurs limites, à savoir le Camel Trophy et son successeur, le G4 Challenge.

Ces expéditions ont eu lieu dans le monde entier et sont devenues célèbres pour leur résistance, à la fois pour les participants en chair et en os et pour les machines elles-mêmes.

A l’exception de la première édition du Camel Trophy, tous les autres ont été soutenus par Land Rover, pratiquement tous les modèles de la marque ayant participé à l’événement: de la Série III, aux Defenders 90 et 110, en passant par Discovery, Range Rover et même pas le petit Freelander a manqué l’appel.

Trophée Land Rover

Un nouvel événement compétitif, le Land Rover Trophy, inspiré de ce qui s’est passé dans le passé, est organisé par Land Rover cette année et se déroulera au château d’Eastnor, au Royaume-Uni.

Les participants auront des sessions individuelles par des experts qui aideront à développer des compétences et des techniques de conduite extrêmes dans leurs propres véhicules, avant de les mettre à l’épreuve dans les différents défis à surmonter.

La partie compétitive de l’événement signifie gagner plusieurs prix qui contribueront à un classement général, où le gagnant remportera un gros prix (à annoncer dans quelques mois). Un événement avec des caractéristiques plus extrêmes qui nécessite un véhicule adapté.

Trophée Land Rover Defender Works V8

Basées sur le Land Rover Defender Works V8 (2012-2016), les modifications opérées par le Land Rover Classic pour les transformer en Trophy consistent à «les armer jusqu’aux dents» pour surmonter tous les obstacles de l’épreuve, tout comme les Defenders qui ont participé sur les expéditions d’antan.

L’arsenal supplémentaire comprend un treuil avant, arceau extérieur, porte-bagages de toit, protection inférieure, barre de protection avant, prise d’air élevée, feux supplémentaires à LED et pneus boue spéciaux (235/85 R16).

Vous ne manquez pas de force. Le Land Rover Defender Works V8 Trophy utilise un V8 atmosphérique d’une capacité de 5,0 l qui délivre 405 ch de puissance et 515 Nm de couple, couplé à une transmission automatique à huit rapports (ZF). La traction, bien sûr, est intégrale, étant équipée d’une boîte de transfert à deux vitesses, de différentiels avant et arrière renforcés et d’un différentiel à verrouillage central.

La suspension se compose d’essieux rigides à l’avant et à l’arrière, de ressorts hélicoïdaux, d’amortisseurs télescopiques et de barres stabilisatrices. À l’avant, nous avons également une barre Panhard et des bras radiaux, tandis qu’à l’arrière, nous avons un triangle de suspension et d’attache.

La sensation nostalgique est donnée par la couleur choisie pour la carrosserie, Eastnor Yellow (similaire à celle utilisée dans le Camel Trophy, par exemple), qui est également la couleur choisie pour les roues en acier renforcé de 16 ″. En revanche, les garde-boue, le capot et le couvercle du coffre seront revêtus de Narvik Black. Le pack externe est complété par la présence de phares à LED, la calandre Heritage, le logo exclusif Land Rover Trophy et les informations sur la participation à l’événement de chaque propriétaire.

À l’intérieur, le cuir Windsor est la présence dominante, accompagné de coutures jaunes contrastantes et est équipé de sièges sport Recaro. A noter également la montre conçue spécifiquement par Elliot Brown pour le Land Rover Trophy. La «touche» de modernité est donnée par la présence du système d’infodivertissement Land Rover Classic, avec navigation intégrée et connectivité avec les appareils mobiles.

Seuls 25 exemplaires du Defender Works V8 Trophy (éligibles 90 et 110) seront produits, les commandes devant être passées directement auprès du Land Rover Classic et à des prix commençant à 195000 livres (environ 222600 euros) au Royaume-Uni pour la version 90.

Le prix d’achat comprend la participation au Land Rover Trophy.