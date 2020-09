Trophée C1 2020. Suivez les événements de l’Autodromo do Estoril en direct

Après le double voyage à l’Autódromo Internacional do Algarve en juillet, le Trophée C1 Learn & Drive 2020 est de retour sur les circuits ce week-end du 5 et 6 septembre dans un double parcours – deux courses de 6 heures chacune – à l’Autodromo do Estoril.

Il y a plus de 40 équipes inscrites – notre équipe avec le Citröen C1 # 911 ne pouvait pas manquer – tant d’action est promise sur le circuit historique d’Estoril.

Des horaires

Le week-end est organisé comme suit:

SAMEDI 5 SEPTEMBRE:

11h10-12h10 – Entraînement chronométré

13h25-19h25 – Course 1

DIMANCHE 6 SEPTEMBRE:

09h35-15h35 – Course 2

En plus des courses dédiées au C1 Trophy, il y aura également des entraînements chronométrés et des courses supplémentaires pour la Série Monoplace.

Je veux voir les preuves du Trophée C1 2020 en direct

Si vous ne parvenez pas à vous rendre à l’Autodromo do Estoril, mais que vous ne voulez manquer aucune partie de l’action, il est possible de suivre les deux événements en direct.

Allez simplement au FACEBOOK ou canal YOUTUBE Motor Sponsor, responsable de la réalisation du C1 Learn & Drive Trophy et de la Single Seater Series, pour suivre tous les événements en direct.

Avons-nous un rendez-vous?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂