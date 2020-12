Trop long? Wonder Woman 1984 critiqué pour sa durée

Wonder Woman 1984 a eu sa première mondiale tant attendue en attendant qu’il le fasse aux États-Unis et HBO Max le 25 décembre. Les premières réactions au lancement ont suscité des opinions partagées: Bien qu’ils aient salué la performance de Gal Gadot en tant que chef de file, ils ont critiqué l’intrigue qu’ils en sont venus à considérer trop longtemps.. De quoi s’agit-il?

Le film est sorti en salles en Europe le 16 décembre, un jour après la première virtuelle qui avançait ses premières minutes. Le calendrier des fonctions était soumis à des restrictions en raison de la pandémie de coronavirus selon les pays. C’est pourquoi il y a déjà ceux qui l’ont vu et ont pu exprimer leur point de vue avant le film.

Wonder Woman 1984: ils prétendent que le film est trop long

« J’ai beaucoup aimé le premier mais celui-ci a été long et lent, sans un bon scénario et une intrigue sans grand intérêt », Il y a eu de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux concernant le film qui dure 2 heures et demie. Pour d’autres, la durée est correcte, mais il y a quelque chose qui ne l’est pas « finir de convaincre ».

Okay les gens, je viens de rentrer du cinéma pour voir Wonder Woman 84. Jolie meh, même si en sa faveur je dirai que ça ne devient pas long et lourd @Roxe_Kun Ils étaient assurés, pas un détail de carton en pierre ne s’échappe hahaha). – Dravenpool de Revendreth (@ dravenpool31)

23 décembre 2020





Ça fait vraiment mal cette déception Wonder Woman 1984 je peux sauver

Je n’aime pas la chimie entre Esteve et Dáina et une bande originale d’apothéose hanz zimer, le reste est terrible, le scénario est infumable, il semble écrit par un garçon de 7 ans et le film est long et très ennuyeux. pic.twitter.com/7jbBZ6I8s5 – Jaime (@ Jaime50086845)

22 décembre 2020



A lire : La nouvelle bande dessinée Avatar fait passer l'histoire au-delà du premier film Une bataille finale totalement fade, le personnage de Wonder Woman est flou, les méchants sont du tambourin (sauvant Pedro Pascal de la foutue), excessivement long, l’utilisation de 2 thèmes musicaux d’autres films qui vous sort complètement du film. . – Joaki (@ Joaking178)

22 décembre 2020



La seule chose que je vais dire à propos de Wonder Woman 1984, c’est que c’est stupidement long – BUNDA (@SuaveSedah)

22 décembre 2020





De plus, ils ont pointé contre l’intrigue qui la décrivait « plein d’incohérences, de clichés et de scènes inutiles ». Pour les fans, le film passe trop de temps à présenter ses personnages et oublie son protagoniste. «Même à un moment donné, j’ai oublié que c’était un film de Wonder Woman. De sa première apparition à la seconde, presque une heure passe.« ils ont partagé.

Y aura-t-il Wonder Woman 3?

Ce qui a suscité l’étonnement lors du lancement, ce sont les crédits de Wonder Woman 1984. Il apparaît un camée de Lynda Carter Cela laisse la porte ouverte à un troisième film. Cependant, Warner Bros n’a pas encore confirmé la suite de la saga et récemment la réalisatrice, Patty Jenkins, l’a remise en question. En octobre, il avait déjà averti que les films en streaming diminueraient leur qualité et la décision de la société de production de présenter ses films 2021 sur HBO Max semble être un obstacle.