Trop déshabillé pour Twitch, influenceur suspendu à la plateforme

L’influenceur et streamer Indiefoxx elle s’est rencontrée pendant ces heures à deuxième ordre d’expulsion de Twitch dans quelques jours. La plateforme de partage en direct appartenant à Amazon a bloqué la jeune femme au cours des dernières heures sans fournir d’explications sur le blocage imposé, mais les adeptes sont à peu près sûrs que la raison de la mesure était lavêtements montrés pendant l’événement.

La mesure a été imposée peu de temps après un spectacle en direct au cours duquel Indiefoxx s’est montrée en sous-vêtements lors d’une activité particulière: écrivez les noms des adeptes sur le corps pendant l’événement. Le clip a été enregistré par certains fans et republié sur YouTube et d’autres plateformes sociales sur lesquelles les commentaires sont partagés entre ceux qui pensent que les mesures mises en œuvre sont justes et ceux qui pensent au contraire que les modérateurs de Twitch ont exagéré en bloquant le profil Indiefoxx.

En fait, la plateforme appartenant à Amazon prend beaucoup de temps critères de modération plus restrictifs par rapport aux autres portails en ce qui concerne la nudité: en particulier, le direct ne doit pas se focaliser sur cet aspect, sous peine de suspension temporaire des comptes. De nombreux comptes proposent des émissions en direct qui testent ces critères, et dans certains cas, les protagonistes et les protagonistes se retrouvent bloqués pour avoir enfreint les conditions.

Indiefoxx après tout venait de revenir en ligne après avoir été bloquée juste après un autre live similaire, au cours duquel elle s’est montrée en sous-vêtements dans un bain à remous. Dans certains tweets désormais supprimés mais rapportés par The Sun, la jeune femme semble s’accorder sur les hypothèses qui ont conduit au blocage temporaire de son profil, non sans protester contre la disposition. Cependant, la suspension de la page Indiefoxx n’a pas duré longtemps: pendant quelques heures, le profil est en ligne et à nouveau accessible.

