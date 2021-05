Trop de fans du Roi Lion n’avaient aucune idée que cet acteur emblématique exprime le Zazu original

Même si cela fait près de trois décennies depuis l’animation originale de Disney Le roi Lion est devenu l’un des plus grands succès critiques animés de tous les temps, il y a des fans qui font seulement maintenant une découverte bizarre sur l’un des acteurs de la voix dans le film classique. Il semble que bien qu’il soit bien connu que le casting comprenait de nombreux visages célèbres, certaines personnes se rendent à peine compte que la voix de Zazu n’est autre que Mister Bean l’acteur Rowan Atkinson.

J’ai toujours aimé jouer à « deviner la voix » en regardant des films d’animation, donc cette nouvelle ne me surprend pas, mais il semble que contrairement à James Earl Jones, dont le ton distinctif a donné à Mufasa une voix si emblématique qu’il ne pouvait pas être remplacé dans le remake de l’action réelle de 2019, la participation d’Atkinson, âgée de 66 ans, a été quelque chose qui est passé inaperçu par beaucoup, seulement justifiable en jetant pour considération le fait que comme Mister Bean, il ne parle pas beaucoup. Cependant, pour quiconque connaît les autres travaux d’Atkinson tels que Vipère noire, les Johnny anglais films ou ses tours dans les goûts de L’amour en fait et Quatre mariages et un enterrement, il n’y a vraiment aucune excuse.

Que ce soit juste un truc américain, ou simplement l’une de ces anomalies vraiment inhabituelles de la vie, il semble qu’une vidéo TikTok publiée par le cinéphile Ryan__M, dans laquelle il a déclaré son incrédulité à la découverte, a déclenché toute une vague de fans avides de ajouter leur propre surprise dans les commentaires publiés sur la vidéo. Les caractéristiques du clip court Rowan Atkinson lecture du rôle de Zazu pendant la chanson « I Just Can’t Wait To Be King », et a été visionnée plus de 2 millions de fois sur la populaire application de médias sociaux.

Parmi les commentaires, l’utilisateur Raiganlegge00 a dit « Comment n’ai-je pas su cela ?? », tandis que Stephmcintoshx a ajouté: « Omg 30 et vient de le découvrir. » et Romeo I’m Waiting a dit: « Je pensais que sa voix était familière – tout cela a du sens maintenant. »

Pour ceux qui ne sont pas au courant de la distribution stellaire impliquée dans le classique animé original, permettez-moi de passer en revue certaines des autres voix qui peuvent avoir un son familier. Whoopi Goldberg et la voix de Whinnie l’ourson, Jim Cummings, a prêté leur voix à Shenzi et Ed the Hyenas respectivement, tandis que l’acteur de comédie Nathan Lane jouait suricate, Timon. De plus, il y en a même qui ont raté le fait que Matthew Broderick jouait Simba adulte. Oui c’est vrai. Je suis sûr qu’il y a des gens qui ont réussi à passer des décennies sans être au courant d’autres grandes stars qui ont exprimé certains des personnages animés Disney les plus aimés du passé.

Comme la plupart des acteurs de la version originale du Le roi Lion, Rowan Atkinson n’a pas repris son rôle dans le remake de l’action réelle, passant le rôle de Zazu à John Oliver qui a réussi à garder vivantes certaines des nuances d’Atkinson tout en fournissant sa propre vision de la voix. Faites-vous partie de ceux qui sont surpris par certaines des personnes derrière les voix ou est-ce que tout cela est simplement quelque chose que vous teniez pour acquis était de notoriété publique?

Sujets: Le Roi Lion