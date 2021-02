Trop cuit: tout ce que vous pouvez manger sert une version PS4 en mars

Cela est allé un peu sous le radar, mais Overcooked: All You Can Eat a apporté le chaos culinaire sur PlayStation 5 lors de son lancement en novembre. C’est une collection remasterisée qui regroupe les jeux originaux et tous leurs DLC dans un seul package, avec des graphismes repensés, de nouvelles cuisines, et plus encore. C’est la version ultime du jeu coopératif de crack, en gros. C’est tellement délicieux, en fait, que Team 17 le distribue également aux plates-formes de dernière génération.

En effet, Overcooked: All You Can Eat arrive sur PS4. Bien que cela ne soit peut-être pas aussi net sur la plate-forme précédente de Sony, il semble que presque tous les avantages soient apportés. Encore une fois, cela inclut des visuels refaits, tout le contenu précédent au même endroit, des performances de 60 images par seconde et un lot de nouveau contenu. Tout est lancé sur PS4 le 23 mars.

Un détail important ici est que, avec la sortie de la version PS4, All You Can Eat permettra le jeu croisé entre toutes les plates-formes prises en charge. Après le 23 mars, cela inclura PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X & S, Nintendo Switch et Steam – essentiellement tout, alors. Si vous cherchez à jouer en ligne, vous devriez avoir beaucoup de gens avec qui jouer.

Serez-vous de retour dans la cuisine avec Overcooked: All You Can Eat sur PS4? Avez-vous joué sur PS5? Faites part de vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.