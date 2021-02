Trop cuit! Tout ce que vous pouvez manger est destiné à la vapeur en mars

La série Overcooked a gagné pas mal de fans au fil des ans. Ces jeux ont un ton léger qui permet aux joueurs de mettre leurs compétences de chef à l’épreuve tout en ayant à faire face à de nombreux défis différents.

C’est une expérience de simulation de cuisine qui ne se prend pas trop au sérieux. Au lieu de cela, le développeur Team17 s’est concentré sur l’ajout de nombreux contenus et sur une action de cuisine amusante dont vous ne pouvez pas vous lasser, même après avoir joué pendant des heures.

Si vous n’avez pas encore expérimenté la série toujours populaire, il n’y a pas de meilleur moyen que de vérifier Trop cuit! Tout ce que tu peux manger. Il comprend Trop cuit et Trop cuit 2 dans un seul paquet et incorpore également un tas de fonctionnalités uniques telles que les options de daltonisme et les paramètres de texte pour la dyslexie.

Et maintenant, il semble que ce précieux assortiment de contenu arrive enfin sur PC. Il sera disponible sur Vapeur spécifiquement à partir du 23 mars et fonctionnera en 4K à 60 FPS. Si vous jouez sur PC, c’est votre chance de découvrir l’un des simulateurs de cuisine les plus chaotiques et les plus divers du marché. Même à ce jour, il a une clientèle fidèle grâce à la façon dont l’action de cuisson peut parfois être chaotique.

Tout ce que tu peux manger comprend également de nouveaux niveaux, donc même si vous avez joué aux deux jeux de la franchise séparément, obtenir le package complet peut en valoir la peine. Vous pourrez le récupérer pour 40 €. Ce n’est pas si mal d’un accord compte tenu du vaste contenu inclus.

Si vous êtes nouveau dans la série Overcooked, vous pouvez vous attendre à ce que les deux jeux vous lancent beaucoup dans la cuisine, ce qui change constamment au moment où vous pensez avoir compris les choses. Le nombre de clients que vous devez servir les repas change trop constamment, tout comme le niveau de difficulté.

C’est vraiment un jeu formidable à jouer avec quelques amis en ligne. Le succès est construit autour de la collaboration. Quel que soit le défi, chaque chef doit penser de manière critique et cohésive. Sinon, votre équipe sera condamnée depuis le début.

Il y a aussi beaucoup de variété et cela garde les défis frais et les expériences culinaires captivantes. L’équipe 17 a vraiment fait du bon travail avec ses designs fantaisistes. Cela amène la cuisine à un autre niveau et laisse vraiment briller votre intérieur-enfant. Ils ont gardé les mises à jour après le lancement, donc ce package complet a vraiment beaucoup de valeur qui vaut la peine d’être vérifié sur PC.