Trop court et l’E-40 affrontera "Verzuz" Bataille

Timbaland a récemment révélé une bataille entre deux légendes de la Bay Area, Too Short et E-40. Le duo s’affrontera dans une bataille de Verzuz prévue le 19 décembre à 20 h HE via Apple Music.

«Vous savez tous que nous devions organiser une GRANDE fête des Fêtes!»

Too Short a lancé sa carrière en 1983 avec l’album N’arrêtez pas de frapper, et E-40 est entré dans le rap game dix ans plus tard avec son premier album de 1993 Fédéral.

IL EST TEMPS ALLER. #VERZUZ. 🔥

La paperasse est terminée, que le spectacle commence! 🚨

À la demande générale, la bataille de la baie #VERZUZ est là. 🔥 L’ambassadeur de la baie contre le chien court @Trop court

Samedi 19 décembre, 17 h HP / 20 h HE. Regardez-le en HD sur @AppleMusic ou @verzuztv IG. pic.twitter.com/xfhu2ljrT7 – E40 The Curb Commentator (@ E40) 13 décembre 2020

Qui avez-vous gagner la bataille?