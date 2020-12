Tron Legacy Deepfakes De-Age Jeff Bridges dans une mise à niveau FX époustouflante

Un nouveau Tron l’héritage La vidéo DeepFake a vieilli comme par magie Jeff Bridges d’une manière hallucinante. C’est difficile à croire, mais cela fait une décennie que Disney a publié la suite de 1982 Tron, et beaucoup de choses ont changé dans le monde des effets visuels. Afin de rendre le personnage de Bridges ‘Clu jeune à nouveau, une équipe d’effets spéciaux a été chargée de concevoir une version générée par ordinateur du personnage, plutôt que d’utiliser des tactiques de maquillage. Le vieillissement à Hollywood en était à ses débuts à l’époque.

Maintenant, l’ingénieur DeepFake Shamook, le même artiste derrière l’insertion de Harrison Ford dans Solo, est de retour avec une superbe recréation de Tron l’héritage. Jeff Bridges a l’air incroyable en tant que Clu dans la nouvelle vidéo, qui a des années-lumière d’avance sur ce qui a été achevé il y a plus de dix ans avec une équipe d’effets professionnels qui passe deux ans à obtenir le bon look et la bonne sensation. Alors que le film a reçu des critiques de la part des critiques et des téléspectateurs pour avoir tenté de faire paraître Bridges 30 ans plus jeune, la nouvelle vidéo DeepFake a réussi. C’est vraiment incroyable de voir à quel point la technologie DeepFake est arrivée en si peu de temps.

Les artistes d’effets visuels ont été chargés de créer Jeff Bridges ressemble à ce qu’il faisait en 1984 Contre toute attente, qui a été publié deux ans après Tron. L’équipe d’effets a embauché le maquilleur Rick Baker pour construire une ressemblance moulée d’une jeune tête de Bridges qui servira de point de départ à leur travail numérique. Cependant, ils ont ensuite abandonné le moule parce qu’il n’était pas aussi jeune qu’ils l’avaient initialement prévu. Au lieu de créer un autre moule physique, l’équipage l’a conçu numériquement à partir de zéro, ce qui peut être à l’origine d’une partie des problèmes.

Jeff Bridges était sur le Tron l’héritage ensemble, où l’équipe des effets a utilisé quatre micro-caméras avec des capteurs infrarouges pour capturer les 134 points sur le visage de l’acteur afin de le rendre aussi réaliste que possible. Il a fallu plus de deux ans pour créer la ressemblance de Bridges ‘Clu, ainsi que les mouvements du personnage. Bridges a qualifié l’expérience de surréaliste et a déclaré que c’était « comme le premier Tron, mais pour de vrai! »Au fil des ans, les téléspectateurs ont de plus en plus de mal à regarder le dernier Tron film à cause de l’apparence irréaliste de Bridges.

10 ans après la sortie de Tron l’héritage, il a fallu quelques semaines à un homme pour que Clu de Jeff Bridges ait l’air réel, tout cela grâce à la technologie DeepFake. Cela étant dit, la technologie a même amélioré les films récemment sortis, comme celui de Martin Scorsese L’Irlandais, qui a également été critiqué pour son apparence vieillissante. La plupart des vidéos DeepFake créées maintenant sont réalisées dans DeepFaceLabs et c’est quelque chose que presque tout le monde peut faire avec peu ou pas d’expérience dans le monde des effets numériques. Vous pouvez consulter le nouveau Tron l’héritage Vidéo DeepFake ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube de Shamook.

