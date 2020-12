« Tron Legacy »: 5 façons dont le film tourne toujours

En 1982, malgré le mauvais accueil devant les critiques et au box-office, sans le savoir les études Disney Ils auraient sorti un film qui changerait complètement notre perception de la science-fiction sur grand écran.

« Tron« Est un film réalisé par Steven Lisberger dans lequel Jeff Bridges a joué Kevin Flynn, un programmeur de jeux vidéo qui se voit piégé dans un monde numérique qui se trouve à l’intérieur d’un ordinateur de mégacorporation, aidé par une intelligence artificielle à retourner dans son monde.

Vous pourriez aussi être intéressé par: « Coming 2 America »: premières images de la suite tant attendue d’Eddie Murphy

Au fil du temps, le film sera reconnu comme l’une des premières grandes œuvres cinématographiques à implémenter des ordinateurs dans des séquences d’action tridimensionnelles alors complexes. Considéré comme un phénomène culte, il était naturel que l’entreprise cherche un moyen de la transformer en franchise à travers une suite.

Après un long processus de développement, des scripts abandonnés et quelques réalisateurs impliqués dans le projet, en 2010, il atteindra les théâtres « Tron l’héritage», Un film avec Garret Hedlund sous la direction de Joseph Kosinski.

Fait intéressant, le film a reçu un sort similaire à celui de son prédécesseur. Bien que ses résultats au box-office n’aient pas montré de chiffres rouges, l’étude n’a pas considéré que la collecte finale de près de 400 millions de dollars était la raison d’une suite immédiate (qui serait annoncée cette année seulement).

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont reconnu aujourd’hui les mérites et les exploits avec lesquels le film a réussi à surpasser en quelque sorte son original, dont nous parlerons ci-dessous.

Sa bande son

Alors que la bande originale serait limitée aux sons qui imitent la sensation de jouer sur une machine classique Arcadien, En plus de quelques bruits communs dans la science-fiction de l’époque, la suite a soulevé les enjeux en présentant des compositions environnementales du duo de musique électronique. Daft punk.

Le duo reconnaîtrait la forte influence que la bande originale avait au début de sa carrière, alors ils ont décidé d’honorer sa suite en combinant des éléments orchestraux avec ses éléments électroniques et synthétiseurs habituels qui créent l’atmosphère parfaite pour « La grille».

Ses effets visuels

Le Département de VFX Il n’a peut-être pas réinventé la roue avec cette bande, mais ce n’était peut-être pas le but. Après un travail de deux ans d’efforts et de développement constant, ils ont fait aux affrontements du film classique obtenir l’apparence qu’ils méritaient au 21ème siècle.

Un autre de ses grands points en faveur était le merveilleux travail de rajeunissement à Jeff Bridges dans votre clone numérique. Eric Barba, superviseur de VFX, aurait réussi à faire un travail exceptionnel avec Brad Pitt sur la bande « L’Etrange histoire de Benjamin Button« Temps après cette cassette.

Son méchant

CLU Il est le méchant que l’histoire originale n’a jamais eu et dont la menace dans le nouvel épisode est constante. Le souverain maléfique du monde numérique donne aux protagonistes de l’histoire un adversaire direct auquel ils doivent faire face pour reprendre le contrôle de « La grille».

Peut-être que leurs motivations ne sont pas les plus originales, mais l’interprétation de Des ponts Cela donne un certain charisme et un style dont il est impossible de sentir son poids dans l’intrigue.

Conception de production

La bande était basée sur ce qui avait été mis en œuvre dans la tranche précédente pour créer un monde avec une palette de couleurs plus diversifiée. Son réalisateur a embauché des experts en ingénierie robotique pour donner au film l’esthétique futuriste et néon dont il avait besoin. Certains de ces éléments esthétiques auraient inspiré la culture actuelle de la Vaporwave.

Le rythme de l’action

Contrairement à son prédécesseur, qui ne dépasse pas 96 minutes, la suite dépasse deux heures de longueur, ce qui lui donne un réel avantage pour présenter son univers et les personnages qui l’habitent. Les séquences d’actions rapides et l’exposition de leurs conflits sont rythmées pour garder le spectateur attentif à l’écran.