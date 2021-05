Tron est la dernière collaboration avec Fall Guys, plusieurs costumes arrivent la semaine prochaine

SOSU by Suzanne Jackson SOSU x Aideen Kate Face & Eye Palette

Une palette de 14 teintes de fards paupires. Cre en collaboration avec lexperte beaut et YouTubeuse Aideen Kate; cette palette de 14 teintes de fards paupires est le prochain atout indispensable de votre trousse de beaut. Avec une gamme de nuances mates et brillantes; un fard joues pche et un enlumineur or champagne; cette palette a tout pour pimenter votre look au quotidien. Richement pigmente et ultraonctueuse; chaque nuance s'estompe sans effort pour apporter un rendu de couleur et une tenue exceptionnels. Miroir de poche inclusContenu de la palette: Chocolate Un brun chocolat mat Runaway Un noir mat Boyfriend Un cuivr scintillant Oh Hunny Un or mtallique Wanderlust Un blanc scintillant Chella Un turquoise scintillant Glam Bishes Un bleu marine mtallique Fab Un violet Squish Un canneberge mat Eight Un marron mat Hot sauce Un orange rouille Okurr Un jaune moutarde Mo Un crme pche claire Sis Un beige mat poudr Glazzed Donut Un enlumineur or champagne clatant Love U Un blush pche