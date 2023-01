Tron 3 avec Jared Leto est de retour, le réalisateur Joachim Rønning dans Talks to Helm

La longue gestation Tron suite, Tron : Arèsest de retour en développement, avec oscarisé et Morbius Star Jared Leto mis en vedette sous la direction de Pirates des Caraïbes : Les hommes morts ne racontent pas d’histoires et Marco Polo cinéaste Joachim Rønning. La nouvelle est une gracieuseté de Deadline, avec le Tron threequel se prépare maintenant à être mis en ligne et à commencer le tournage en août 2023 à Vancouver.





Selon le rapport, Disney est actuellement en négociation avec Joachim Ronningun réalisateur qui a travaillé pour House of Mouse sur plusieurs projets dans le passé, dont Maléfique : Maîtresse du Mal, Pirates des Caraïbes : Les hommes morts ne racontent pas d’histoireset la prochaine Jeune femme et la mer mettant en vedette Star Wars : Le Réveil de la Force vedette Daisy Ridley.

FILM VIDÉO DU JOUR

Un autre versement dans le Tron La franchise dirigée par Leto est en développement depuis 2017. L’acteur, qui en 2020 a révélé que le titre était Tron : Arès, a depuis déclaré à quel point il était enthousiaste à l’idée de perpétuer l’héritage. « Je suis frappé d’une telle gratitude pour l’opportunité de donner vie à ce film, d’autant plus que le jeu vidéo original et le film m’ont profondément touché en tant que jeune enfant », a déclaré Leto. « Le fait que je devienne un une partie de ce nouveau chapitre est époustouflante. Je suis tellement excité et fier de confirmer que OUI – je jouerai dans TRON. Nous travaillerons aussi dur que possible pour créer quelque chose que j’espère que vous aimerez tous. Nous ont des idées très spéciales en réserve pour vous tous… Rendez-vous dans la grille ! »

C’est quoi le titre exactement Tron : Arès moyen reste à voir. Ares est, bien sûr, le dieu grec de la guerre et du courage et serait le nom du personnage de Leto. Le monde numérique de The Grid pourrait-il commencer à saigner dans le nôtre, menant à la guerre ? Nous devrons attendre et voir.





Jared Leto ravi de poursuivre l’héritage Tron

Distribution Buena Vista

Sorti en 1982, le premier Tron a été écrit et réalisé par Steven Lisberger à partir d’une histoire de Lisberger et Bonnie MacBird et a suivi Kevin Bridges en tant que programmeur informatique, Kevin Flynn, qui est entraîné dans un monde virtuel où il est opposé à un logiciel malveillant qu’il a lui-même créé. Il prend l’aide de Tron, un programme de sécurité qui l’aide à vaincre le méchant et à s’échapper. Tron reste un classique de science-fiction bien-aimé à ce jour, le film étant largement connu pour l’effet de rotoscope stylistique utilisé pour créer le monde numérique dynamique.

Tron a été suivi près de trente ans plus tard avec le réalisateur Joseph Kosinski Tron l’héritage, qui reprend suite à la disparition du personnage de Jeff Bridges. Passant à 20 ans plus tard, le récit principal suit le fils de Kevin, Sam (Garrett Hedlund), qui découvre un message qui aurait été envoyé par son père. Sam se retrouve bientôt transporté dans The Grid. Alors que la suite héritée a reçu des critiques mitigées, tout comme son prédécesseur, elle a depuis suscité un culte (en grande partie grâce à sa bande originale), les fans se demandant si nous reviendrions un jour à The Grid.

La dernière version du Tron 3 le scénario a été écrit par Jesse Wigutow, avec Leto prêt à produire Tron : Arès aux côtés de Justin Springer et Emma Ludbrook.