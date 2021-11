Trolls 3 arrive exclusivement dans les salles de cinéma pour Thanksgiving 2023

Lors des premiers arrêts de cinéma de la pandémie de Covid, Universal a pris la décision d’éteindre Tour du monde des trolls en tant que titre PVOD et a lancé la vague de sorties Day and Date des 18 derniers mois. Alors que le film a rapporté 100 millions de dollars, il était loin des 350 millions de dollars bruts du premier Trolls sortie mais était plus que suffisant, dans les circonstances, pour qu’Universal révèle qu’un troisième film mettant en vedette les personnages aux cheveux brillants sortira exclusivement dans les cinémas le 17 novembre 2023.

Comme c’est la première fois Trolls 3 a été mentionné, on ne sait pas encore si le réalisateur Walt Dohrn sera de retour ni lequel des membres de la distribution reviendra également pour exprimer les Trolls dans le trio. Cependant, il y a un bon signe qu’Anna Kendrick, Justin Timberlake et le reste de la distribution principale reviendront pour ce dernier film car ce vendredi voit la sortie de Les vacances des trolls en harmonie sur NBC, qui voit le Tour du monde des trolls étoiles de retour pour un spécial vacances.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La ligne de connexion pour le spécial se lit comme suit: «À l’approche des vacances, la reine Poppy planifie le premier échange annuel de cadeaux de vacances secrètes du royaume des Trolls. Mais les choses prennent une tournure inattendue lorsqu’elle et Branch se dessinent le nom de l’autre. Pendant ce temps, Tiny Diamond tombe avec un mauvais cas de blocage des écrivains, essayant de penser à un rap spécial de vacances pour son père.

Trolls est sorti en 2016, basé sur les poupées Good Luck Trolls que tout le monde pense être nouvelles pour leur génération alors qu’elles existent depuis 1959. Le film a donné vie aux joyeux petits gonks dans un CGI brillamment vibrant et a été un succès instantané, avec Justin Timberlake décroche même un Oscar pour la chanson Je ne peux pas arrêter le sentiment. La suite, Tour du monde des trolls, était tout préparé pour être un autre méga-hit au cinéma lorsque la pandémie de Covid a ironiquement empêché qu’il devienne le succès mondial qu’il prévoyait d’être. N’ouvrant que dans une poignée de cinémas, la décision de diffuser le film sur les chaînes PVOD simultanément a provoqué une énorme rupture entre Universal et le groupe de théâtre AMC. Initialement, AMC a répondu à cette décision en annonçant qu’ils ne distribueraient plus les films d’Universal, mais ils ont ensuite résolu le problème une fois que les deux parties sont parvenues à un nouvel accord contractuel.

Les deux films ont été raisonnablement bien accueillis par les critiques, obtenant respectivement 76% et 71% de taux d’approbation. Le consensus général sur les deux films était que même s’ils n’allaient pas recevoir de prix pour leurs exploits exceptionnels dans la réalisation de films, Trolls et sa suite étaient des films brillants, positifs et joyeux qui seraient aimés par les enfants et visaient à apporter un peu de bonheur dans la vie des familles qui se sont assises pour les regarder ensemble. C’est parfois tout ce dont vous avez besoin, et à l’époque Tour du monde des trolls a été libéré était une distraction très bienvenue des événements mondiaux.

De l’original Trolls film, la franchise s’est diversifiée dans de nombreuses directions, y compris une série télévisée, du contenu en ligne, des jeux vidéo, des jouets, des spectacles en direct et des attractions de parcs à thème à Universal Studios Parks, et il ne semble pas qu’Universal soit sur le point de lâcher le IP pour l’instant. Cette nouvelle nous vient de Deadline.





Plusieurs spots télévisés de Spider-Man: No Way Home attirent des visiteurs de tous les univers Un nouveau spot télévisé pour Marvel’s Spider-Man: No Way Home met l’accent sur Peter Parker et MJ.

Lire la suite





A propos de l’auteur