Troisième version électrique. Le Ford Kuga Hybrid entre en production en Espagne

Ford vient d’annoncer le démarrage de la production de la dernière version du SUV Kuga: le Ford Kuga Hybrid. Variante hybride essence, qui, en plus d’une puissance annoncée de 187 ch, promet également une autonomie électrique et essence, de 1000 kilomètres.

Après l’hybride rechargeable et l’hybride EcoBlue, le Ford Kuga Hybrid est la troisième version électrifiée du célèbre SUV compact américain, que la marque ovale bleue commence maintenant à produire, avec la promesse d’atteindre les concessionnaires au cours de l’année prochaine. 2021.

Sur cette nouvelle variante, le point fort est la batterie de 1,1 kWh, auto-rechargeable grâce à l’énergie produite par le freinage ou par le quatre cylindres essence de 2,5 litres. Et que, une fois qu’il a accumulé de l’énergie, il fait tourner le moteur électrique, conçu pour rendre l’action du moteur thermique plus facile et plus léger, et il peut également fonctionner seul pour booster le Kuga.

Le Kuga Hybrid est également le premier Kuga à associer un moteur électrifié à la technologie de transmission intégrale intelligente de Ford, selon le marché, pour une expérience de conduite optimisée. Traduit par l’utilisation d’une fonction de changement de vitesse simulée, pour la transmission avec distribution de puissance.

Selon Ford, la technologie a été conçue pour rivaliser avec les changements de vitesse d’une transmission automatique conventionnelle, pour une plus grande implication du conducteur. Également aidé par une capacité d’accélération de 0 à 100 km / h en 9,1 s, en version traction avant.

Avec 1000 km d’autonomie

En termes de consommation et en plus des 1000 kilomètres d’autonomie promis, une valeur atteinte avec les 54 litres de réservoir de carburant et l’énergie de la batterie de 1,1 kWh, Ford annonce une consommation de carburant dans la traction avant Kuga de 5,4 l / 100 km et émissions de CO2 de 125 g / km WLTP (5,1 l / 100 km et 118 g / km de CO2 NEDC).

Par rapport au Kuga Plug-In Hybrid, le Kuga Hybrid annonce 30% d’autonomie en plus, bien que ce dernier offre des distances plus importantes en mode purement électrique: 56 kilomètres WLTP (72 km NEDC).

Six niveaux d’équipement

Le Kuga hybride est disponible, selon Ford, sur commande, dans une gamme complète de niveaux d’équipement. Y compris Trend, Titanium, Titanium X, ST Line, ST Line X et Vignale.

Parmi les équipements à souligner, le modem de la série FordPass Connect, le système d’information et de divertissement SINC3 avec écran tactile central de 8 pouces, le système audio haut de gamme B&O, le régulateur de vitesse adaptatif avec Stop & Go, la reconnaissance des panneaux de vitesse, le centrage de voie, Active Park Assist 2 et système d’entretien de voie avec assistance dans les angles morts. Ce dernier, une première mondiale.

«Chacun de nos modèles Kuga électrifiés apporte un ensemble unique d’avantages. Pour notre nouveau Kuga hybride, en plus de l’efficacité énergétique et de l’autonomie qui rivalisent avec le diesel, nous bénéficions également de la confiance supplémentaire offerte par la transmission intégrale intelligente et la recharge facile sans câble pour une conduite purement électrique », déclare le vice Président du marketing, des ventes et des services chez Ford Europe, Roelant de Waard.

Soulignez qu’il ne s’agit que de l’un des 17 véhicules électrifiés que Ford présentera à ses clients en Europe, avant la fin de l’année prochaine.

La production du nouveau Kuga hybride est en cours dans l’usine de la société à Valence, en Espagne, où des batteries lithium-ion sont également assemblées.

