Troisième saison ou spin-off: que signifie la scène post-crédits de The Mandalorian?

Ce vendredi 18 décembre Disney Plus a présenté le dernier épisode de la deuxième saison de The Mandalorian et a provoqué une fureur parmi les utilisateurs, bien que pour la plupart, ils étaient très tristes de ce qui s’est passé.

L’épisode était si bon que de nombreux fans le considéraient comme l’une des meilleures finales de la saison de l’histoire de la télévision. Au milieu des larmes et des applaudissements, les téléspectateurs ont célébré la fin de The Mandalorian et ils attendent déjà la troisième saison.

Certains des points forts ont été l’apparition de Luke Skywalker de Mark Hamill, et le sort de Grogu, populairement connu sous le nom de Baby Yodà. Cependant, la scène dont tout le monde parle se produit après la fin de l’épisode, c’est-à-dire dans la scène post-crédits.

Alerte spoil! Si vous n’avez pas encore vu la fin de la deuxième saison, nous vous recommandons de ne pas continuer à lire cette note car elle contient des spoilers.

Une fois le générique apparu après la fin du dernier épisode, nous pourrions voir une scène supplémentaire qui se produit au Palais de Jabba Le Hutt. Celui qui est actuellement assis sur le trône était Bib Fortuna, car Jabba était mort avec une grande partie de son équipage en Star Wars: Le retour des Jedi.







A ce moment, Boba Fett et Fennec Shand entrent dans la pièce et tirent sur toutes les personnes présentes. Bib lui dit: « Idiot, je pensais que tu étais mort », mais il lui tire dessus et répond: «Je sais que tu es mort.

À ce moment-là, Boba Fett est assis sur le trône, ce qui signifie qu’il aura beaucoup plus de pouvoir et un rôle beaucoup plus important dans le monde criminel. Accompagné de ces images, Disney nous présente un écran noir avec la phrase: « Le livre de Boba Fett. Décembre 2021 ».

Alors, que signifie cette scène post-crédits? Au début, nous pouvons deviner qu’il s’agit simplement d’un indice sur l’intrigue de la troisième saison, mais l’une des rumeurs qui ne cesse de grandir est que Boba Fett pourrait obtenir sa propre mini-série dérivée, avec Temuera Robinson, en 2021. Pour le moment, il ne fait pas partie de la série Star Wars confirmée par Disney Plus, mais aujourd’hui nous pensons qu’il est très probable qu’ils l’annoncent dans les semaines à venir.