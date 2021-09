Troisième des espèces d’arbres mondiales menacées d’extinction en raison de l’agriculture, de l’exploitation forestière

03 sept. 2021 12:59:26 IST

Environ un tiers de toutes les espèces d’arbres dans le monde sont menacées d’extinction, selon un indice mondial publié mercredi, avertissant que le changement climatique pourrait faire basculer certaines forêts dans l’effondrement de l’écosystème.

Le défrichement des terres pour l’agriculture – à la fois les cultures et l’élevage – et l’exploitation forestière sont de loin les plus grandes menaces pour les arbres, selon le rapport State of the World’s Trees, ajoutant que le changement climatique avait également « un impact clairement mesurable ».

L’étude a examiné les risques pour 58 497 espèces d’arbres dans le monde et a révélé que 30 pour cent (17 500) sont menacés d’extinction, et sept pour cent supplémentaires sont répertoriés comme « possiblement menacés ».

Pour 21 pour cent des espèces, il n’y avait pas suffisamment de données pour une évaluation, et un peu plus de 40 pour cent étaient répertoriées comme « non menacées ».

Les arbres bien connus tels que les magnolias étaient parmi les plus menacés, tandis que les chênes, les érables et les ébènes étaient également jugés à risque.

Quelque 142 espèces d’arbres se sont avérées éteintes et plus de 440 ont moins de 50 arbres individuels à l’état sauvage.

« De nombreuses espèces d’arbres sont au bord de l’extinction, certaines représentées par un dernier individu vivant », a déclaré Jean-Christophe Vie, directeur général de la Fondation Franklinia, dans une préface au rapport.

Il a déclaré qu’il était « choquant » que les taux de déforestation restent si élevés, étant donné le rôle crucial que jouent les arbres – fournissant un habitat à une énorme proportion d’animaux et de plantes du monde, ralentissant le changement climatique en absorbant le carbone et en fournissant des ingrédients pour les médicaments.

Le Brésil, qui abrite de vastes étendues de forêt amazonienne de plus en plus menacée par l’expansion agricole et l’exploitation forestière massives, compte le plus d’espèces d’arbres (8 847) et aussi le plus grand nombre d’arbres menacés (1 788).

Mais la plus forte proportion d’espèces menacées se trouvait en Afrique tropicale, en particulier dans des îles comme Madagascar et Maurice où 59 pour cent et 57 pour cent des espèces d’arbres sont respectivement menacées.

Effondrement de l’écosystème

Le rapport a également soulevé des inquiétudes quant au fait que la destruction peut se répercuter sur les écosystèmes affectant les communautés d’arbres.

Des exemples notables incluent la perte d’un million d’hectares d’espèces d’épinette en Alaska et de quelque dix millions d’hectares de pin tordu en Colombie-Britannique.

Les écosystèmes forestiers peuvent s’effondrer lorsqu’ils sont soumis à de multiples facteurs de stress – comme le feu, l’exploitation forestière et la destruction de l’habitat – qui ont le potentiel d’interagir et de « provoquer un changement écologique brutal », selon le rapport.

« Cependant, le changement climatique a le potentiel de devenir le principal facteur d’effondrement dans la plupart, sinon tous les types d’écosystèmes forestiers », a déclaré Adrian Newton, directeur de l’écologie de la conservation à l’Université de Bournemouth, dans le rapport.

Les impacts d’un climat changeant et de conditions météorologiques extrêmes – répertoriés comme une menace directe pour plus d’un millier d’espèces – comprennent des habitats changeants, une augmentation des tempêtes et des inondations, ainsi que davantage d’incendies, de ravageurs et de maladies.

Énorme opportunité

L’évaluation sur cinq ans a été coordonnée par Botanic Gardens Conservation International et des spécialistes de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui organise cette semaine une conférence clé sur la biodiversité en France.

Vie a déclaré que l’accent mis sur la restauration des forêts pour atténuer les effets du changement climatique était une « énorme opportunité de changer cette situation désastreuse ».

Mais il a dit qu’il était crucial de s’assurer que les bons arbres sont plantés aux bons endroits.

« Les espèces d’arbres qui ont évolué au cours de millions d’années, s’adaptant aux changements climatiques, ne peuvent plus survivre à l’assaut des menaces humaines », a déclaré Vie.

« À quel point sommes-nous à courte vue pour permettre la perte d’espèces d’arbres dont la société mondiale est écologiquement et économiquement dépendante. Si seulement nous pouvions apprendre à respecter les arbres, sans aucun doute de nombreux défis environnementaux en bénéficieraient grandement. »

.

