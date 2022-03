Troisième année, qu’y a-t-il derrière le harcèlement et la violence envers les enfants ?

FICUNAM

Ce film français de 2021 réalisé par Jacques Doillon a été projeté au FICUNAM 12 dans la section El puma arde.

Troisième degré, un film français qui a été projeté au FICUNAM 12. (Photo : Cineuropa)

Les filles et les garçons se lavent les mains en entrant dans la classe. Les enseignants et le directeur de l’école portent des masques. Ce petit univers scolaire de la ville de Clermont-Ferrand nous apprend que l’histoire du réalisateur Jacques Doillon se déroule dans une pandémie et tourne autour des enfants de cette école.

Mais tout à coup, cela nous place dans un contexte inconfortable qui requiert immédiatement notre attention non seulement en tant que spectateurs, mais aussi en tant qu’adultes ou parents. Avec quoi? Avec l’intimidation et la violence des enfants. Il le fait par l’intermédiaire de Claire (Roxane Barazzuo), une fille qui est en troisième primaire et qui est victime d’insultes, de coups et même de harcèlement sexuel de la part de Kevin (Cyril Sader), un garçon agressif qui se sent autorisé à faire avec elle ce qu’elle veut.

Les questions sont incontournables. Où sont les adultes ? Pourquoi l’école ne se rend-elle pas compte de ce qui se passe ? Que se passe-t-il dans les noyaux familiaux de ces petits ? Les réponses doivent venir ; Doillon décompose les composantes de cette situation critique qui peut s’aggraver si une intervention rapide n’est pas faite.

En plus de répondre à ces questions, nous initiant aux contradictions familiales des enfants et aux relations parents-enfants de chacun, Doillon est encouragé à donner un coup de théâtre qui met nos jugements d’adultes en difficulté et nous oblige à nous mettre dans l’embarras. chaussures de ces nourrissons avec la direction que prennent leurs différences. Une amitié peut-elle naître entre Claire et Kevin après ses attaques contre elle ? Oui, vous le pouvez, et voici une alternative conflictuelle du cinéaste au spectateur.

De la même manière, il laisse comme effet collatéral chez chacun la question de savoir comment et combien les mineurs auront souffert chez eux avec la pandémie. A cela s’ajoute le souci de savoir combien de temps il faudra pour constater les ravages des dégâts causés par le confinement, la coexistence avec des adultes qui n’ont sans doute pas été d’une agréable compagnie et que faire lorsqu’un comportement violent est détecté chez les nourrissons à l’intérieur des centres. écoliers.

Ce n’est pas des moindres que Doillon ait fait appel à l’absence de musique (sauf dans des scènes très intimes) pour raconter avec plus de densité et de tendresse les événements que vivent ses personnages. Une mention à part va à la performance de Nora Hamzawi en tant que mère de Claire car elle s’écarte complètement de l’image qu’elle a de comédienne en France et se met dans la peau d’une mère qui doit comprendre sa fille et un enfant dont la famille ne veut pas de lui.

