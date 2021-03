Trois Toyota Supra, une course de dragsters. Quel est le gagnant?

Souvent critiquée pour son «ascendance» allemande, la nouvelle Toyota GR Supra a été mise à l’épreuve dans un course de dragsters non seulement entre ses deux versions (le six cylindres de 3,0 l et le quatre cylindres de 2,0 l) mais face à la mythique Toyota Supra (A80).

L’idée de mettre les trois voitures face à face venait de Carwow et, à vrai dire, c’était quelque chose que nous attendions depuis longtemps.

Le six cylindres GR Supra a 340 ch et 500 Nm, qui sont envoyés aux roues arrière par une transmission automatique à huit rapports et, comme la variante à quatre cylindres, a Contrôle de lancement.

En parlant du moteur 2,0 l, il offre 258 ch et 400 Nm, une propulsion arrière et également une transmission automatique à huit rapports. Enfin, la Toyota Supra (A80) s’est présentée avec le mythique 2JZ-GTE six cylindres, 3,0 l biturbo avec 320 ch et transmission automatique à quatre vitesses qui transmet la puissance aux roues arrière.

L’expérience a-t-elle chevauché avec la jeunesse ou la nouvelle GR Supra s’est-elle avérée digne de porter le célèbre nom? Pour vous faire découvrir nous vous laissons la vidéo: