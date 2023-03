Trois séries INCONTOURNABLES à voir si vous avez aimé L’OURS

recommandations

La production mettant en vedette Jeremy Allen White lancera sa deuxième saison cette année. C’était l’une des sensations de 2022.

© IMDbL’ours.

En 2022, pratiquement tout le monde vous a parlé de L’ours. La production de effet Protagonisée par Jérémy Allen White nous a montré Carmen Berzattoun jeune homme avec beaucoup de talent pour la cuisine et très peu pour les liens familiaux, qui après le suicide de son frère hérite de son restaurant, Le boeuf. Ce lieu devient une sorte d’espace de rédemption pour le protagoniste.

En Amérique latine, vous pouvez voir les huit épisodes qui façonnent le premier volet de L’ours dans Étoile+. A noter que la deuxième saison de cette émission créée par Christophe Storer, qui a déjà publié quelques images et montré sa première bande-annonce. En attendant, nous vous recommandons trois autres productions.

+Série pour voir si vous avez aimé L’Ours

rupture

La production de AppleTV+ était l’autre GRANDE série de 2022. Actuellement, elle s’apprête également à lancer sa deuxième saison sur la plateforme de streaming et doit Ben Stiller comme l’un de ses principaux producteurs et réalisateurs. C’est l’histoire d’une entreprise qui développe une puce qui se greffe sur ses salariés et leur permet de dissocier leur « moi vie perso » du « moi qui va travailler ». Incroyable d’analyser et de discuter de l’aliénation au travail.

Atlanta

Dans le cas d Atlanta, la connexion peut passer par la connaissance d’un monde souterrain et d’une ville américaine d’une manière que nous ne voyons pas habituellement. Dans ce cas, ils nous montrent l’industrie du rap et du hip hop, et le prix élevé de la renommée, du point de vue de Gagner des points (Donald Glover)qui peu à peu commence à découvrir les misères de cette série pleine d’absurdités et d’un humour très particulier.

La ville est notre

Si quelque chose défini L’ours c’était le maelström avec lequel chaque chapitre était compté. Quelque chose de similaire se produit avec cette mini-série de David Simon (Le fil)où l’on assiste à la débâcle d’un détachement de police de Baltimore complètement intoxiqué par la corruption et la maltraitance des citoyens.

