Trois séries dystopiques sur le contrôle mental

recommandations

Miroir noir Cela nous a déjà montré qu’à l’avenir, une grande partie de la technologie pourra viser à contrôler la psyché. Par conséquent, nous vous recommandons de rechercher trois séries de trois plates-formes différentes.

©IMDBAdam Scott dans Severance.

Bien que les histoires sur l’avancement de la technologie semblent avoir été cooptées par Miroir noir, ces dernières années, plusieurs fictions sont apparues qui sont sorties pour contester le terrain. Il est clair que lorsque la bbc a publié les premiers versements de la série de charlie brooker, plus d’un a été agréablement surpris. Cependant, avec le temps et l’apparition de Netflixleurs histoires ont commencé à se liquéfier un peu et à avoir moins d’impact.

C’est comme ça que les signes aiment HBO et Amazon Prime Vidéo Ils ont lancé des projets qui, touchant à des thèmes similaires, ont reçu des critiques positives et ont comblé le vide qui s’était créé. Pensez juste à Des années et des années ou contes de la boucle d’avoir des exemples clairs de fictions inspirées par la technologie. Depuis spoilersnous voulons vous recommander trois grands joyaux de plates-formes différentes, axés sur les futurs dystopiques sur le contrôle de l’esprit.

+ La série qu’il ne faut pas arrêter de regarder

3-Retrouvailles-S01

Inspiré d’une série de podcasts, il mettait en vedette Julia Robert et en vedette Sam Esmaïl (monsieur robot) en tant que création principale. L’histoire se concentre sur un mystérieux bâtiment gouvernemental qui cherche à travailler sur l’esprit des soldats qui sont allés se battre dans une guerre. Avec des constructions de climats et de plans étonnants qui caractérisent à la fois les productions de E-mailvous pouvez le trouver dans Amazon Prime Vidéo.

2 – Indemnité

Une des séries dont tout le monde parle. Produit par AppleTV+, vient de confirmer son deuxième opus. Il s’agit d’une entreprise qui embauche des salariés implantés d’une puce leur permettant de dissocier leur vie privée de leur vie professionnelle : lorsqu’ils iront travailler, ils laisseront leurs problèmes personnels dehors, et lorsqu’ils partiront, ils ne pourront se souvenir de ce qu’ils ont fait pendant votre journée de travail. Avec quelques moments d’humour plutôt sombres, il combine des éléments de thriller psychologique qui en font un délice.

1-Manique

Emma Stone et Jonah Hill diriger cette mini-série que l’on peut voir dans Netflix. met l’accent sur annieune jeune femme déconnectée de sa famille qui ne trouve aucun sens à sa vie, et Owen, le cinquième fils de millionnaires qui souffre de schizophrénie. Les deux vont se rencontrer grâce à un mystérieux projet pharmacologique, qui est en phase finale de test. Les tranches de moments absurdes et d’humour noir accompagneront cette histoire incontournable et hypnotique de seulement 10 épisodes.

