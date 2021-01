Trois puces AMD Ryzen 5000 Mobile à éviter d’acheter

Au milieu de la fanfare des nouvelles puces Ryzen 5000 Mobile d’AMD, vous avez peut-être manqué un détail important: certains des nouveaux processeurs utilisent une technologie plus ancienne et il est difficile de dire lesquels ils sont.

La majorité des puces Ryzen 5000 Mobile d’AMD sont construites autour de l’architecture Zen 3 de la société – la même architecture que les derniers processeurs de bureau Ryzen 5000, que nous appelons le «meilleur processeur grand public que nous ayons jamais vu». Cependant, un petit groupe est basé sur l’ancienne architecture Zen 2 à la place. Bien qu’il n’y ait rien de mal en soi – la série mobile Ryzen 4000 basée sur Zen 2 a écrasé les processeurs de la série H d’Intel lors de nos tests précédents – le fait qu’AMD ne les étiquet pas comme tels, c’est comme découvrir la bouteille de champagne que vous venez d’acheter est en fait rempli de bière.

Nous allons résoudre ce problème. Nous ne voulons pas que vous lisiez les prochaines critiques des ordinateurs portables construits autour des puces Ryzen 5000 Mobile, probablement basées sur les offres les meilleures et les plus brillantes, et que vous pensiez que toutes les puces vont sauter les portes. En fait, AMD a déjà révélé des différences de performances significatives entre les puces Zen 3 et Zen 2.

Au crédit d’AMD, les dirigeants de l’entreprise ont identifié les processeurs Zen 2 dans leurs divulgations Ryzen 5000 Mobile aux journalistes. AMD a également publié des estimations de performances qui montrent que les anciennes puces Zen 2 Ryzen 5000 Mobile dépassent légèrement leurs prédécesseurs Ryzen 4000 Mobile.

AMD AMD appelle ses puces Ryzen 5000 Mobile qui utilisent l’architecture Zen 2, dans cette diapositive de présentation destinée aux journalistes. Les consommateurs réguliers n’ont pas le même avantage.

Trois processeurs Ryzen Mobile 5000 utilisent l’ancienne architecture Zen 2 – encore une fois, sans aucune marque ni étiquette: le Ryzen 7 5700U, le Ryzen 5 5500U et le Ryzen 3 5300U. Tous sont membres des cinq processeurs Ryzen de la «série U» AMD destinés aux PC grand public. Aucune puce Zen 2 ne fait partie des huit puces Ryzen Mobile 5000 de la série H pour les ordinateurs portables de jeu.

Mais les différences de performances sont là. Prenez, par exemple, les propres estimations de performances d’AMD du 5500U par rapport au 4500U, comme le montre le graphique d’AMD ci-dessous.

Voici comment les pourcentages se comparent, de génération en génération. Nous avons noté pour chaque comparaison si la puce de la série 5000 est Zen 2 ou Zen 3:

4300U contre 5300U: 4% (Zen 2)

4500U contre 5500U: 2% (Zen 2)

4600U vs 5600U: 18% (Zen 3)

4700U contre 5700U: 4% (Zen 2)

4800U contre 5800U: 16% (Zen 3)

Clairement, l’achat d’une pièce Ryzen 5000 Mobile basée sur l’architecture Zen 3 offre des améliorations significatives par rapport à la génération précédente. Les puces Zen 2? Pas tellement.

Si vous évaluez soigneusement un nouvel ordinateur portable, vous pourriez être en mesure d’identifier ce piège avant qu’il ne se produise. Mais considérez le scénario d’il y a quelques semaines: la saison des achats bat son plein et de prétendues bonnes affaires vous sont lancées à gauche et à droite, certaines avec un compte à rebours pour vous obliger à prendre une décision. Les acheteurs prendront-ils le temps de déterminer s’ils obtiennent le dernier et le meilleur d’AMD, ou une partie plus ancienne habillée pour ressembler à quelque chose de nouveau?

Notre conclusion de notre histoire précédente reste inchangée. Si vous achetez un ordinateur portable Ryzen 5000 Mobile, lisez attentivement les fiches techniques avant de prendre une décision.

