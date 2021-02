Trois pays sont sur le point de conquérir Mars: dix jours intenses et historiques pour l’exploration spatiale

Février 2021 a été le mois marqué au calendrier par de nombreux fans d’exploration spatiale. L’alignement des planètes (littéralement) a causé ce mois-ci trois missions sur Mars essaieront de se mettre en orbite (et de se poser) sur la planète rouge. Une opportunité unique et historique pour les nations concernées et pour l’exploration spatiale en général. Mais que cherchent-ils à y faire?





La course pour atteindre Mars Il est sur le point de se terminer après des mois de voyage. La Chine, les États-Unis et les Émirats arabes unis arriveront avec leurs missions sur la planète voisine dans les prochains jours. L’ordre d’arrivée est en fait déjà préétabli, il reste maintenant à voir s’ils réussissent.

Si tout se passe comme prévu, la mission est attendue L’espoir des Émirats arabes unis arrive sur Mars le 9 février. Plus tard et quelques heures plus tard le 10 février, le chinois Tianwen-1 fera de même. De son côté, la mission américaine sera la dernière à arriver, le 18 février prochain le rover Perseverance il cherchera à atterrir sur Mars. Trois pays, dix jours de folie.

Hope: étudier l’atmosphère martienne

Les Émirats arabes unis, à la surprise de beaucoup, entreront bientôt dans le groupe restreint de pays qui ont atteint Mars. La mission a été lancée il y a sept mois et son objectif est de faire le tour de Mars avec la sonde Hope. Contrairement aux deux autres missions, il n’est pas si ambitieux que de redescendre à la surface de la planète voisine. À sa place Hope passera en orbite autour de Mars pendant deux ans pour étudier de près son atmosphère, deux ans qui sont en fait une année martienne.

Si tout se passe bien, la sonde Hope analysera l’atmosphère de Mars par périodes de 55 heures avec des données collectées à partir de son rayonnement ultraviolet, infrarouge et visible. L’analyse la plus détaillée de la composition et le comportement de l’atmosphère martienne jusqu’à la date. Cela nous permettra de mieux comprendre comment fonctionnent les saisons sur Mars et comment son atmosphère a évolué au cours de millions d’années.

Tianwen-1: analyser Utopia Planitia

Le plan chinois est encore plus ambitieux. Après avoir exploré avec succès la Lune, la Chine envisage maintenant de faire de même avec Mars. Si tout se passe bien, Tianwen-1 atteindra l’orbite de Mars le 10 février et après trois mois en orbite autour de la planète, ils déploieront un atterrisseur à la surface de la planète, en mai 2021.

Première photo de Mars envoyée par Tianwen-1. Via l’Administration spatiale nationale chinoise.

Le plan est ambitieux, mais s’il réussit, la Chine deviendra le deuxième pays à atterrir un atterrisseur et un rover sur Mars. En fait, ce sera le premier à placer une sonde, un atterrisseur et un rover sur Mars sur la même mission. L’atterrissage devrait avoir lieu dans Utopia Planitia, une zone volcanique censée contenir de la glace. Le rover est équipé d’un système radar pour détecter ce qui se trouve dans le sous-sol martien.

Persévérance: à la recherche de la vie sur Mars

Enfin, nous avons la NASA et son rover Perseverance. Pas la première mission de la NASA sur Mars (le neuvième en fait) ni son premier rover sur Mars. Curiosity et Opportunity sont les deux rovers les plus en vue de ces dernières années, avec Perseverance choisi pour perpétuer leur héritage. La persévérance est spéciale à bien des égards, comme être la première mission à rechercher des restes de vie sur Mars, ou parce qu’elle comprend un petit hélicoptère.

Si vous atterrissez avec succès dans le cratère Jezero, commencera à y chercher la vie en creusant et en collectant des échantillons sur le sol martien. Le cratère Jezero a été choisi comme site d’atterrissage car on pense qu’une vaste rivière d’eau liquide l’a précédemment traversé, ce qui peut avoir laissé des traces de vie dans le passé.

Comme nous l’avons déjà vu à l’époque, La persévérance est en fait la première phase de la NASA pour une mission encore plus ambitieuse qui consiste à apporter des échantillons de Mars à la Terre. Persévérance ne collectera que les échantillons et deux autres missions futures se chargeront de les retirer de Mars et de les ramener sur Terre respectivement.