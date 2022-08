Trois nouveaux ensembles d’armures ont été récemment découverts pour faire partie d’un nouveau Destiny 2 inspiré du crossover Fortnite

Tout au long de Destiny et Destin 2d’environ huit ans d’existence, il est quelque peu habituel que des fuites apparaissent avant des annonces importantes et des mises à jour du jeu pour taquiner ou exposer ouvertement Bungiecontenu le plus récent. Malheureusement, rien n’indique que les choses changeront avant le prochain événement de révélation de Destiny 2, qui devrait être diffusé le 23 août et devrait donner aux joueurs un aperçu de l’extension à venir, selon la majorité des fans du jeu. base.

L’une de ces nombreuses fuites concerne un événement croisé avec Fortnite et la nouvelle armure que les gardiens pourront obtenir, et non la future extension du jeu.

Dans la communauté Destiny, le leaker Ginsor est bien connu pour fournir des informations précises sur les saisons et les extensions précédentes. Ginsor a publié la nouvelle sur Twitter. Dans le cadre du crossover Fortnite, ils ont révélé une image des ensembles d’armures arrivant à Destiny 2. Un groupe sera disponible pour chaque classe de joueurs en fonction des skins Fortnite bien connus. La nouvelle armure des Warlocks sera basée sur le skin Drift, l’armure des Titans aurait un ensemble inspiré de Black Knight et l’armure des Hunters sera inspirée d’Omega.

La fuite de Ginsor a fait surface sur les réseaux sociaux, taquinant à la fois la saison 18 à venir et l’extension imminente de Destiny 2, Lightfall, dont beaucoup proviennent de l’utilisateur de Twitter Josh Hunt. On dit que la saison 18 s’appelle Season of the Plunder, présente le retour d’Eramis après beaucoup d’anticipation, est une renaissance de King’s Fall et a une saison sur le thème des pirates dans son ensemble. Concernant Lightfall, les rapports indiquent que l’extension comportera une nouvelle race alliée, le sous-type Strand, une bataille contre Calus, un voyage à Neptune à la recherche d’un objet que The Witness veut et une lutte contre Calus.

Le fait qu’il s’agisse du premier grand crossover de Destiny 2 avec une marque de jeu différente et non Bungie le rend remarquable en soi en ce qui concerne la fuite de Ginsor.