Trois mods rapides pour améliorer considérablement votre expérience Cyberpunk 2077, immédiatement

Se sent mal de se sentir mal; alors que les utilisateurs de console sont actuellement bloqués par le support PlayStation car CD Projekt Red encourage les consommateurs mécontents (c’est-à-dire quiconque a essayé de le jouer sur une console de génération actuelle) à demander le remboursement du jeu qui se qualifie à peine comme un jeu, les utilisateurs de PC en ont quelques plus d’options, comme c’est la tradition.

Conformément à cette tradition, nous parlons de la scène du modding: une communauté qui peut constamment effectuer des ajustements et des corrections beaucoup plus rapidement que la plupart des studios de développement ne semblent capables de suivre. Que ce soit pour Le sorceleur franchise ou la base de longue date du modding qui est tout ce que Bethesda publie, la communauté a toujours publié un grand nombre de mods qui apporte des expériences et du contenu bien au-delà de ce que les développeurs pensaient possible ou probable.

Avec Cyberpunk 2077, ce n’est heureusement pas différent, alors que les propriétaires de consoles sont absurdement bloqués jusqu’aux correctifs de janvier et février pour voir si CD Projekt Red peut réussir à redresser au mieux un navire qui s’est libéré dans une situation désespérée.

Heureusement, toute la communauté semble se pencher sur CD Projekt après avoir délibérément égaré les autres joueurs concernant l’état de préparation de la sortie de la génération actuelle, il y a donc une unité qui imprègne la scène où tout le monde en a assez du studio polonais, des liens avec Nonobstant la Chine.

Alors que nous pouvons facilement compatir avec nos frères verrouillés sur console, nous n’avons pas besoin de nous joindre à leur misère; la communauté modding a été rapide sur les talons de Cyberpunk 2077 avec près de 300 mods déjà publiés, beaucoup d’entre eux cherchant des correctifs ou surmontant des obstacles auxquels le CDPR a réussi à rester aveugle.

Cyber ​​Engine Tweaks – via yamashi

C’est un mod simple qui ne cherche pas à ajouter un tas de cloches et de sifflets; il s’agit plutôt d’améliorer les performances douteuses du moteur de jeu.

Bien que choisir ce mod n’améliorera pas nécessairement votre fréquence d’images, il volonté (empiriquement) réduire le nombre de chutes d’images bizarres qui semblent se produire à tout moment dans le titre. Un menu de débogage est également proposé si vous souhaitez tester les subtilités de Night City, mais il corrige plusieurs plantages qui se produisent actuellement avec le titre d’AVX à « Atténuation du spectre ».

Ce mod à lui seul apportera un soulagement aux plates-formes qui luttent dans Night City.

E pour interagir – V pour marcher et conduire – Esquive dédiée – Parchemin de dialogue – via Ausanan

Vous êtes probablement fatigué de faire du jogging V partout quel que soit le climat de l’environnement comme un bambin hyperactif; comme les claviers fonctionnent avec une pression sur le bouton marche / arrêt, tandis que les manettes de commande ont des incréments progressifs, V fonctionne partout.

Cela met fin à cette bêtise, de sorte que vous ne sprintez pas et ne vous arrêtez pas pendant qu’un PNJ crache sans cesse un récit en marchant avec désinvolture. Vous pouvez également conduire lentement pour ne pas vous promener dans Night City avec une vitesse qui augmente brutalement, ce qui limite votre accélération lorsque vous essayez de contempler le paysage.

Un bouton d’esquive dédié ainsi que la possibilité de faire défiler les dialogues complètent ce patch monumental de qualité de vie qui pèse 15 Ko.

Icônes de raccourci de haute qualité – via kostas96b

Celui-ci ne vous aidera pas nécessairement en termes de stabilité et de performances, mais il nettoie absolument le flou bizarre Cyberpunk 2077 icône du bureau en une icône de meilleure qualité. Il est également livré avec quelques icônes, de sorte que vous pouvez facilement afficher la femme V au lieu du mâle si c’est votre tasse de thé.

Nous sommes tous assis sur nos mains jusqu’à ce que CDPR parvienne à apporter quelques correctifs supplémentaires, mais si vous avez du mal à continuer le voyage maintenant, ce sont trois mods légers qui peuvent améliorer votre expérience de manière exponentielle.