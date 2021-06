« Trois mètres au-dessus du ciel », saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « A trois mètres sur le ciel« Créé sur Netflix seulement le jeudi 3 juin 2021, mais les fans de la série italienne basée sur le roman à succès de Federico Moccia et les utilisateurs de la plateforme de streaming demandent déjà un troisième versement.

Le premier volet de la fiction avec Coco Rebecca Edogamhe et Ludovico Tersigni, se concentre sur l’attirance indéniable qui unit Ale et Summer, deux jeunes issus d’univers très différents. C’est un ancien champion de moto,

rebelle et déterminé à prendre sa vie en main et c’est une fille qui rêve de s’envoler, mais sait qu’elle est le ciment de sa famille.

Alors que dans la deuxième série d’épisodes, alors que de nombreuses relations ont changé au cours de l’année, ces amis découvrent qu’il existe des attractions auxquelles il est impossible de résister.

Alors, y aura-t-il une troisième saison de « A trois mètres sur le ciel« ?

« TROIS MÈTRES AU-DESSUS DU CIEL » AURA-T-IL LA SAISON 3 ?

Même si Netflix Il n’a encore fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction italienne, apparemment dans le dernier épisode, où Lola souffre d’une grave blessure et doit être transportée d’urgence à l’hôpital, il est possible que l’histoire de ces jeunes se poursuive dans un troisième volet .

De plus, comme l’histoire est basée sur la trilogie de Federico Moccia, il y a du matériel original pour que les producteurs décident de poursuivre le programme. De plus, les questions en suspens doivent être résolues, parmi lesquelles l’amitié de Sofia et Summer sera-t-elle à nouveau la même? Lola survivra-t-elle ?

Edo va-t-il à Hambourg ?

Cependant, les mauvaises critiques pourraient jouer contre le renouvellement de « A trois mètres sur le ciel« Comme il a actuellement 5,3 / 10 sur IMDb et 50% sur Rotten Tomatoes. Le deuxième versement changera-t-il cette note ?

Pour le moment, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui met généralement quelques semaines à évaluer la réaction de son audience et bien qu’elle ne partage pas ces chiffres, elle influence le renouvellement ou l’annulation d’une série.

Qu’arrivera-t-il à Ale et Summer dans une troisième saison de « Trois mètres au-dessus du ciel » ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 3 DE « TROIS MÈTRES AU-DESSUS DU CIEL » SERA-T-ELLE LANCÉE ?

Oui Netflix renouveler « Trois mètres au-dessus du ciel« Pour une troisième saison, les nouveaux épisodes pourraient sortir sur la plateforme de streaming mi-2022.