« Trois mètres au-dessus du ciel 2 » : ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 3

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Dans la deuxième saison de « A trois mètres sur le ciel”, Edo et Sofia, qui sortent maintenant ensemble, réussissent leurs examens finaux et font des projets pour l’avenir : ils veulent aller dans la même université en France, mais certaines choses pourraient changer cet été-là.

Pendant ce temps, Ale est en Espagne aux prises avec son retour sur la piste et a également une nouvelle vie amoureuse avec Lola, sa partenaire de course. Quand les protagonistes de la série italienne de Netflix ils se retrouvent à la fête de fin d’année scolaire et l’ambiance devient tendue

Bien qu’Ale et Summer essaient d’être juste amis, l’attirance entre eux est très forte et il s’implique à nouveau malgré Lola et Edo. Avant le mariage du père d’Edo, Summer ne supporte plus la culpabilité, elle se retrouve avec son petit ami et se rend en Espagne à la recherche d’Ale, mais il la rejette.

Après que Lola ait remporté la course, Ale se rend compte qu’elle a encore fait une erreur et retourne en Italie. Pendant ce temps, après avoir obtenu la bourse pour étudier à l’étranger, Edo et Summer acceptent de ne pas se voir pendant un certain temps, mais de ne pas abandonner leurs rêves.

Summer et Edo acceptent de se séparer un moment (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSÉ À LA FIN DE LA SAISON 2 DE « TROIS MÈTRES AU-DESSUS DU CIEL » ?

Ale et Summer reprennent leur relation, mais tout le monde ne prend pas bien la nouvelle, par exemple, Sofia se sent déconnectée de son amie. Après une dispute entre ses parents, Summer décide d’aller à Barcelone et probablement d’y rester, cependant Lola essaie de la convaincre du contraire.

Dans le dernier chapitre de la deuxième saison de « A trois mètres sur le ciel”, Lola subit un terrible accident lors d’une course importante et Ale s’arrête pour l’aider, malgré le fait que cela lui coûte la victoire. Voyant sa réaction à travers les écrans, Summer commence à douter de ce qu’il ressent vraiment.

Pendant ce temps, Dario entretient une liaison avec Rita, une mère célibataire, et bien qu’au début il doute de continuer avec elle, car cela implique d’assumer la responsabilité d’être un beau-père, il finit par s’engager envers Rita et son fils.

Sofia admet qu’elle a été amoureuse de sa meilleure amie, mais ne peut s’empêcher de se sentir blessée lorsque Summer ne lui rend pas la pareille. Bien que tout semble clair, cela causera sans aucun doute des problèmes entre eux plus tard.

La relation entre Summer et Ale est-elle encore possible ? (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE « TROIS MÈTRES AU-DESSUS DU CIEL 2 » POUR LA SAISON 3 ?

Avec cette fin, il est clair que « A trois mètres sur le ciel« Je devrais revenir pour répondre aux questions qu’une troisième saison a laissées en suspens. Cependant, jusqu’à présent, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction italienne.

De plus, comme l’histoire est basée sur la trilogie de Federico Moccia, il y a du matériel original pour que les producteurs décident de poursuivre le programme. L’amitié de Sofia et Summer sera-t-elle un jour la même ? Lola survivra-t-elle ? Edo va-t-il à Hambourg ? Telles sont quelques-unes des questions que les nouveaux épisodes devront résoudre.

Cependant, les mauvaises critiques pourraient jouer contre le renouvellement de « Three Meters Above the Sky », puisqu’il a actuellement 5,3/10 sur IMDb et 50% sur Rotten Tomatoes. Le deuxième versement changera-t-il cette note ?