Trois films qui auront 20 ans en 2022

2022 a déjà commencé et comme chaque année il y a films qui ont été de grands succès et célèbrent leurs années. Cependant, le temps passe et ils ne cessent d’être vus par leurs fans à aucun moment.

Vous avez sûrement répété ce film encore et encore pour profiter du temps. Quels sont les films qui fêtent leur anniversaire en 2022 ?

Harry Potter et la Chambre des Secrets

C’est l’un des classiques de la saga de Harry Potter et plus maintenant avec les retrouvailles pour son 20e anniversaire. Le film est basé sur les livres de JK Roulant.

Résumé officiel : « Harry a hâte de quitter la maison de ses oncles odieux. De manière inattendue, Dobby, un elfe de maison, apparaît dans sa chambre, qui lui annonce qu’il sera en grand danger s’il retourne à Poudlard ».

Distribution: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Toby Jones, Kenneth Branagh.

La saga Harry Potter est disponible à regarder sur HBO Max.

Star War : L’Attaque des Clones

Cette saga est incontournable car elle fait partie des classiques. Cette production cinématographique, également connue sous le nom d’épisode II de l’histoire, a été réalisée par George Lucas.

Résumé officiel : « Au Sénat galactique, l’agitation règne. Plusieurs milliers de systèmes solaires ont déclaré leur intention de quitter la République. Ce mouvement séparatiste, dirigé par le mystérieux comte Dooku, a rendu difficile pour le nombre limité de chevaliers Jedi de maintenir la paix et l’ordre dans la galaxie. ».

Le film est disponible pour regarder sur Disney Plus.

Distribution: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman, Frank Oz.

Homme araignée

Sans doutes ‘Homme araignée’ ont été l’une des grandes productions de la Univers Marvel avec Tobey Maguire et réalisé par Sam Raimi. C’est l’un des films les plus nostalgiques et apprécié des téléspectateurs qui auront 20 ans en 2022.

Le dernier film à sortir en salles était « Spider-Man »: pas de chemin à la maison. Notes de synthèse officielles : « Après la découverte de l’identité secrète de Peter Parker en tant que Spider-Man, la vie du jeune homme devient folle. Peter décide de demander de l’aide au docteur Strange pour reprendre sa vie en main. Mais quelque chose ne va pas et provoque une fracture dans le multivers « .

