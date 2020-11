Trois façons de naviguer vers Spotify sur votre nouvelle Xbox Series X et Xbox Series S – Spotify

Aujourd’hui, la prochaine génération de consoles Xbox est disponible pour les joueurs du monde entier. Que vous optiez pour le nouveau Xbox Series X, la Xbox la plus rapide et la plus puissante jamais conçue, ou Xbox Series S, qui offre des performances de nouvelle génération dans la plus petite Xbox jamais conçue, tous deux offrent une expérience de jeu de haute qualité et des commandes Spotify faciles d’accès pour que vous puissiez diffuser votre musique préférée dans la zone.

Semblable à la Xbox One, vous pourrez toujours:

Accédez à Spotify directement à partir du Xbox Guide et écoutez votre choix de musique pendant que vous jouez.

Contrôlez la lecture de Spotify via l’application Spotify sur la console, ou utilisez l’application Spotify sur mobile ou tablette pour des jeux ininterrompus.

Mais vous pourrez également accéder à Spotify de trois nouvelles façons qui permettront à la musique de démarrer plus rapidement et plus facilement que jamais:

À partir du 17 novembre, accédez rapidement et facilement à Spotify dans la section «Audio et musique» du Guide Xbox. Vous pouvez maintenant lancer Spotify à partir du Guide Xbox et continuer votre session musicale sans manquer un battement. À partir de la fin de l’année, bénéficiez d’une expérience d’intégration plus fluide avec l’application Xbox Mobile Companion pour la nouvelle série Xbox. Cela deviendra la méthode la plus simple pour accéder à Spotify et la diffuser pendant que vous jouez, et Spotify apparaîtra sur tous les marchés répertoriés comme l’une des 10 meilleures applications gratuites du Xbox Store. De plus, les nouvelles mises à jour de l’interface utilisateur des nouvelles consoles offrent des améliorations telles qu’un temps de lancement plus rapide et des recommandations de contenu dans le nouveau centre de divertissement sous «Accueil». Gérées par l’équipe éditoriale du Xbox Store, les nouvelles recommandations de contenu aideront davantage de joueurs à connaître les applications de divertissement sur Xbox, leur permettant de trouver Spotify, de l’installer ou de se lancer directement dans l’application Spotify.

Vous avez encore des questions? Se diriger vers Spotify partout. Ensuite, continuez à jouer.