Trois Ed Sheeran: Voici l’histoire complète

Ed Sheeran est devenu père pour la première fois. Mais il garde généralement un profil bas sur sa vie privée. Il a célébré son mariage l’année dernière dans un petit cercle – maintenant il avait de grandes choses à annoncer.

Ed Sheeran et sa femme Cherry sont devenus parents pour la première fois. Le nom de sa fille est Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, a annoncé mardi la chanteuse de 29 ans sur Instagram. Sheeran a posté quelque chose pour la dernière fois à Noël. Maintenant, cependant, il a partagé de bonnes nouvelles avec ses fans.

C’est le nom du petit

“Bonjour! Un petit message de ma part, car j’ai des nouvelles privées que j’aimerais partager avec vous », écrivait maintenant le musicien. «Cherry a donné naissance à notre fille belle et en bonne santé – Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Nous sommes totalement amoureux d’elle. La maman et le bébé vont très bien. “

Il connaît Cherry depuis ses années d’école

La superstar a également publié une photo montrant une couverture de bébé colorée et une paire de chaussettes. La petite Lyra Antarctica n’était pas sur la photo. Dans le même temps, Sheeran a appelé ses fans à respecter la vie privée de la jeune famille.

Sheeran connaît déjà sa femme Cherry Seaborn de l’école, mais cela aurait dû éclater entre les deux beaucoup plus tard. Au début, ils avaient une relation à distance car elle vivait aux États-Unis. En 2016, elle est retournée au Royaume-Uni. Selon les médias, les deux se sont mariés en 2019 avec environ 40 invités.

Ed Sheeran a annoncé un congé

Le soir de Noël 2019, le musicien a annoncé qu’il souhaitait faire une pause dans son travail et aussi dans les réseaux sociaux. «Je voyage sans escale depuis 2017 et je prends juste un peu de souffle pour voyager, écrire et lire», écrivait-il à l’époque. Dans le même temps, il a annoncé sa pause sur les réseaux sociaux: “Je vais me déconnecter jusqu’à ce que le moment soit venu de revenir.”

Voilà comment les fans ont réagi

Le musicien s’était déjà retiré du public il y a quelques années et a également entrepris un tour du monde. Ses fans ont réagi avec compréhension: «Partez à la découverte du monde et revenez plein d’énergie! Nous attendrons peu importe le temps que cela prendra », a écrit l’un de ses nombreux adeptes.

La peinture aide contre le stress

En mars 2017, Sheeran revient avec l’album “Divide” et part en tournée mondiale avec lui pendant deux ans. En 2019, il sort un autre album (“No. 6 Collaborations Project”).

Contre tout le stress, Sheeran a découvert la peinture par elle-même. Il a également posté ses photos colorées sur toile sur Instagram et a écrit: «Je me suis tellement amusé à le faire.» Il ne pouvait que recommander à tout le monde d’obtenir quelques couleurs. Dans le même temps, il a admis se sentir inutile au début après de grandes tournées.

