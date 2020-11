Trois conseils d’initiés Blu-ray pour votre cinéma maison

Cette année, il n’y a de toute façon plus de superproductions – alors pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à ce qui est passionnant sur le marché du cinéma maison? Nous présentons trois conseils d’initiés pour les amateurs de goût de film légèrement différent.

Dans cet aperçu: Un psychodrame inquiétant sur une femme qui avale des choses. Un thriller de prison avec Daniel « Harry Potter » Radcliffe. Et: Un drame de guerre sud-coréen qui honore même « Le Seigneur des Anneaux ».

« Avaler »

Tout commence par un peu de marbre.

Le jeune Hunter (magnifique: Haley Bennett) vient d’un milieu simple. Quand elle épouse le sale riche Richie (Austin Stowell), elle a décroché le jackpot – pense-t-elle. Mais la vie dans le luxe est ennuyeuse – et pire encore: quand elle tombe enceinte, sa nouvelle famille a déjà planifié l’avenir de leur enfant à naître; elle n’est en fait qu’une machine à accoucher joliment inventée. Vous perdez le contrôle de votre vie.

Sa tension psychologique devient si grande qu’elle commence à avaler des objets. D’abord une bille. Puis un petit trailer. Et enfin une punaise. Mais cela ne lui suffit pas …

Ce qui ressemble à une horreur à la limite de la douleur est en vérité un portrait sensible d’une âme battue. Les lévriers n’en auront pas pour leur argent ici, car la déglutition compulsive d’objets non comestibles (cette maladie mentale existe vraiment, d’ailleurs) n’est que l’expression de troubles émotionnels profonds, mais pas une justification périmée de l’horreur corporelle des éclaboussures.

Surtout, c’est grâce au jeu nuancé de Haley Bennett que nous ressentons toujours de la compréhension et de la sympathie pour le pauvre Hunter sans que le film ne glisse dans le kitsch apitoyé. Et puis la fin m’a fait recommencer: une scène superficiellement banale est couverte par une chanson pop à la fois mélancolique et affirmatrice de vie – et j’ai été tellement émue que j’ai regardé tout le générique jusqu’à la fin, je voulais n’importe pas.

« Swallow » est un psychodrame captivant sans aucune envie sensationnelle, avec une grande actrice principale, un sujet frais et beaucoup de sensibilité. Mon conseil absolu!

« S’échapper de Pretoria »

Harry Potter et l’étudiant en sociologie dans leur 37e semestre.

Daniel Radcliffe incarne l’activiste politique Tim Jenkin dans ce thriller de prison, qui finit en prison en Afrique du Sud pendant l’apartheid. Avec son copain tout aussi dévoué Stephen Lee (Daniel Webber), il forge un plan d’évasion audacieux.

Il se lit comme une nouvelle édition du classique « Escape from Alcatraz » avec un coup de « The Condemned » et se sent similaire – mais sans atteindre l’intensité de ces chefs-d’œuvre. « Escape from Pretoria » est une émeute de prison assez conventionnelle qui se penche loin de la fenêtre barrée, ni en termes de mise en scène ni de dramaturgie.

En fait, un peu plus de courage pour être non conventionnel aurait bien fonctionné – le personnel de la prison est si exagérément sadique qu’il rappelle plus un groupe de méchants comiques typiques que de vraies personnes.

Daniel Radcliffe, lui aussi, n’aime pas vraiment la lutte désespérée pour sa liberté; ni dans le désespoir ni dans l’euphorie, il n’arrive à donner à sa silhouette une réelle profondeur. Son temps en tant que magicien Harry Potter est loin derrière lui, mais il a toujours l’air biche – j’aimerais presque dire: fidèle – comme s’il percevait ce qui se passe autour de lui avec une certaine stupéfaction stoïque. Ce n’est pas une performance aux Oscars.

Néanmoins, « Escape from Pretoria » vaut le coup d’œil si vous aimez les films d’évasion relativement simples et classiques. Et comme l’histoire est basée sur un cas réel, vous pouvez réserver le Peek Time comme une sorte d’entraînement personnel à un chapitre sombre de l’histoire sud-africaine. Intelligent.

« Battleship Island »

Les choses aiment exploser dans les mines de charbon.

Attention: « Battleship Island » dure deux heures et demie. Mais ça vaut le coup. Le film d’action sud-coréen est théâtral, pompeux et mélodramatique – mais maintenant me fesser les fesses et m’appeler Susi, à la grande finale, j’avais un grand sourire sur mon visage et la chair de poule sur mes bras. La bataille finale est aussi épique que la bataille pour Helm’s Deep dans le deuxième « Seigneur des anneaux », si ce n’était pas les humains contre les orcs, mais les Sud-Coréens contre les Nord-Coréens. Quelle comparaison.

L’île de cuirassé éponyme existe vraiment. Son vrai nom est Hashima et au moment de la Seconde Guerre mondiale, c’était un camp de travail pour les Chinois et les Coréens qui devaient peiner dans les mines de charbon souterraines pour les forces armées japonaises occupantes. Dans « Battleship Island », nous rencontrons également un personnel coloré composé d’âmes pauvres qui sont enrôlés dans le travail forcé: par exemple un chef de groupe qui ferait tout pour protéger sa petite fille. Une chauve-souris criminelle qui cache un cœur d’or sous sa coquille rugueuse. Et une joyeuse fille forcée de se prostituer mais qui ne perd jamais courage.

Tout cela prend du temps (comme je l’ai dit: deux heures et demie), grâce à des scènes d’action répétées et à des acteurs compétents (d’ailleurs, chers Américains, si vous devez à nouveau jouer un rôle d’enfant: jetez un coup d’œil à la petite Su-an Kim, qui me connaît déjà dans « Train to Busan » ému aux larmes – c’est comme ça que les bons enfants acteurs vont!) mais le combat d’île n’est jamais ennuyeux. Et puis la finale. C’est tellement exagéré et pathétiquement mis en scène que vous pouvez simplement le trouver génial. Peut-être que j’ai dit « Putain ouais! » rugit alors que nos braves héros appelaient à l’assaut final contre les occupants japonais.

« Battleship Island » n’est certainement pas pour les amis de la cuisine traditionnelle – et croustillante et courte – mais les fans d’Asie devraient absolument y jeter un coup d’œil. Et là encore: puisque l’histoire joue avec de vrais motifs de l’histoire du monde, vous ne remplissez en réalité que votre mission éducative personnelle. Gagnez, gagnez.