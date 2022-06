Trois Avatars : Les derniers films du maître de l’air sont en production

Le dernier maître de l’air L’univers est sur le point de s’étendre un peu plus, avec trois nouveaux films d’animation en développement, selon les rapports de Deadline. Paramount Animation et Nickelodeon Animation ont annoncé les nouveaux projets lors du Festival international du film d’Annecy. De plus, ils ont révélé la réalisatrice du premier film, Lauren Montgomery. Elle a déjà travaillé sur la série originale, Avatar : le dernier maître de l’airaux côtés de la série dérivée La légende de Korra.

Plusieurs Avatar des vétérans la rejoindront, dont Bryan Konietzko et Michael DiMartino, qui ont co-créé la série, agissant en tant que producteurs sur le nouveau projet. Eric Coleman a également rejoint l’équipe et a été producteur exécutif et directeur de production pour Le dernier maître de l’air série. Ramsey Naito, président de l’animation et du développement chez Paramount et Nickelodeon Animation, a publié une déclaration concernant leur choix de direction pour le prochain film :

« En tant que créateurs originaux, Mike et Bryan élargissent l’univers Avatar avec nous, nous gardons tout cela dans la famille avec Lauren apportant le même genre de travail expert et magnifique qu’elle a fait sur la série originale pour ses nouvelles fonctions de direction sur le prochain film théâtral . »

La vice-présidente exécutive des films et des franchises mondiales de Paramount Animation et Nickelodeon Animation, Latifa Ouaou, supervisera le projet d’animation du développement à la production, aux côtés du vice-président de l’animation de Paramount Animation et Nickelodeon Animation, Jason McConnell.

L’univers Avatar Airbender

En février 2021, il a été annoncé que la bannière Avatar Studios serait lancée, dans le but de créer des séries et des films originaux se déroulant dans le monde de Avatar : le dernier maître de l’air et La légende de Korra. L’idée est que les projets sortent sur les plateformes Paramount + et Nickelodeon et dans les cinémas du monde entier. Nickelodeon a commencé à jeter les bases de l’univers Avatar Airbender, les dirigeants d’Avatar Studios Konietzko et DiMartino notant « il y a encore de nombreuses histoires et périodes dans le monde d’Aang » qui pourraient être couvertes à l’écran.





Une adaptation live-action de l’original Dernier maître de l’air la série est en préparation chez Netflix; cependant, les co-créateurs ont précédemment quitté le projet en raison de différences créatives. En conséquence, Netflix espère plus de succès que l’adaptation en direct de 2010, Le dernier maître de l’air, qui a reçu de terribles critiques du public et des critiques. M. Night Shyamalan a dirigé le film, DiMartino et Konietzko servant initialement de producteurs exécutifs sur le projet. Cependant, après avoir vu le produit final massacré, ils se sont détachés du film, invoquant un manque de contribution à la création du film.

En raison des films à venir ayant les créateurs originaux et l’équipe de Avatar : le dernier maître de l’air, les fans peuvent être optimistes sur le fait que les projets respecteront leur matériel source et resteront fidèles au produit original.





