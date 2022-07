Trois autres voitures sont ajoutées dans la mise à jour de juillet pour Gran Turismo 7

Une autre mise à jour pour le simulateur de course Gran Turismo 7, dont la première a eu lieu le Playstation 5 et les systèmes PlayStation 4 plus tôt cette année, sortiront la semaine suivante. Les détails pertinents ont été confirmés par le producteur Kazunori Yamauchi.

La mise à jour de Gran Turismo 7 est désormais connue pour contenir trois nouveaux véhicules. La Maserati A6GCS Spider, la Porsche 918 Spyder et la Nissan Skyline Super Silhouette 1982/3 ont été reconnues par leurs silhouettes via la page Web GTPlanet.

Les joueurs peuvent essayer de prédire quels véhicules seront inclus en regardant les contours de trois véhicules distincts dans la vidéo teaser de Yamauchi ci-dessous. La date de sortie de la mise à jour n’a pas été précisée, mais les précédentes du jeu semblent être sorties les mardis et mercredis, alors nous verrons peut-être celle-ci à ce moment-là.

Encore, Polyphonie numérique n’a pas confirmé quelles automobiles seront incluses, mais les joueurs ont fait des prédictions éclairées sur ce que pourraient être ces voitures.

La Porsche 918 Spyder, la Maserati A6GCS Spider et la Nissan Skyline Super Silhouette 1982/3 sont les candidats possibles, selon GTPlanet. Si tel est le cas, nous devrons attendre la semaine prochaine lorsque les notes de mise à jour seront publiées.

La source a également noté que cette allumeuse établit un précédent réconfortant pour les prochaines versions de Gran Turismo 7. Le fait que cette mise à jour suive le même chemin que les autres, qui ont toutes commencé par des taquineries comme celle-ci et comprenaient trois nouvelles voitures, est encourageant car cela signale que les futures versions feront de même.

La dernière mise à jour de Gran Turismo 7 a été publiée en juin. Le studio a ensuite résolu le problème avec les sauvegardes dans le cloud en plus d’ajouter des voitures supplémentaires.

Rappelons que les débuts de cette année dans Gran Turismo 7 ont eu lieu le 4 mars. En conséquence, des versions PlayStation 4 et PlayStation 5 du projet sont disponibles. Les nouvelles connexes de Gran Turismo incluent la récente confirmation par Sony des plans d’un film Gran Turismo, dont ceux qui suivent la marque se souviendront.