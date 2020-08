Trois adolescents ont été mis en examen pour l’attaque de maxi hacker sur Twitter: ils ont moins de 22 ans

Le FBI a d’abord frappé à la porte de Graham Clark, un jeune de 17 ans de Tampa, en Floride. Viennent ensuite les deux autres accusations: Nima Fazeli, 22 ans, d’Orlando, et Mason Sheppard, 19 ans, du Royaume-Uni. Ce sont les trois très jeunes responsables de attaque de maxi hacker qui a frappé Twitter il y a quelques semaines, conduisant à ce qui est en fait la brèche de sécurité du plus grand réseau social de son histoire. Au cours de l’attaque, les auteurs ont réussi à tweeter à partir des comptes de Barak Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Kanye West, Apple et bien d’autres en poussant une arnaque basée sur Bitcoin. Selon la police, deux personnes sont actuellement en garde à vue.

Clark aurait obtenu l’accès aux outils internes de Twitter, réussissant à convaincre un employé du réseau social d’être un travailleur du service informatique et à obtenir des informations d’identification pour accéder au panneau administratif du portail. Grâce à cet outil, le jeune homme a envoyé des tweets de certains des profils les plus populaires, faisant la promotion d’une arnaque qui demandait à envoyer Bitcoin les voir revenir doublé peu de temps après. Clark n’a pas retourné les crypto-monnaies envoyées, mais les a plutôt déplacées vers un autre compte. Cela aurait permis de collecter environ 117000 dollars en Bitcoin.

Les deux autres garçons ont été identifiés car ils ont utilisé leur licence pour s’inscrire sur les portails Binance et Coinbase, utilisés pour déplacer une partie des Bitcoins volés lors de l’arnaque. Fazeli risque maintenant 5 ans de prison et une amende de 250 000 $ pour intrusion informatique, tandis que Sheppard a été accusé d’intrusion informatique, d’escroquerie et de blanchiment d’argent. La plus grave de ces accusations fournit 20 ans de prison et une amende de 250 000 $. Plus de 30 actes d’accusation ont été portés contre Clark, qui semble être responsable de toute l’arnaque, y compris l’arnaque organisée, le vol d’identité et l’attaque de pirates informatiques.

Malgré ses 17 ans, Clark a été inculpé en tant qu’adulte: “Ce n’est pas un jeune homme ordinaire de 17 ans”, a déclaré le procureur Andrew Warren, soulignant que les autorités envisagent la gravité des conséquences de l’attaque. “Cela aurait pu voler une énorme somme d’argent aux gens, cela aurait déstabilisé les marchés financiers américains et mondiaux”, a déclaré Warren. «Il avait accès aux comptes de puissants politiciens et aurait pu mettre diplomatie internationale«Clark pourrait comparaître devant le tribunal demain en Floride, où il pourra être traité comme un adulte.