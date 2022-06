Trixie Motel Episode 6 Date de sortie, compte à rebours aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens recherchent la date de sortie de l’épisode 6 de Trixie Motel. Après avoir parcouru tous ses épisodes précédents, les fans sont curieux de savoir ce qui va se passer dans cette série. Pour connaître tous les détails possibles, beaucoup de ses fans recherchent partout sur Internet. Après avoir vu autant de curiosité parmi les fans, nous avons décidé d’apporter un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous vous fournirons tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 6 de Trixie Motel. Ci-dessous, vous trouverez d’autres détails comme Où vous pouvez regarder cette série, Quand l’épisode 6 va sortir, le casting de la série et bien d’autres détails.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de l’épisode 1 de la saison 5 de Stranger Things

C’est une série américaine et le nom de sa société de production est Scott Brothers Entertainment. Le premier épisode de cette série est le 3 juin 2022. Depuis sa sortie, cette série a acquis une grande popularité non seulement aux États-Unis mais également dans de nombreux autres pays.

L’histoire de cette série suivra Trixie Matte. Ici, vous verrez comment elle développe son empire outrageusement amusant dans l’industrie hôtelière. le motel le plus bâillonné et le plus emblématique qui ait jamais existé » dans sa nouvelle série de découverte + Trixie Motel. Au fur et à mesure que vous commencerez à regarder cette série, vous la trouverez plus intéressante et vous deviendrez plus curieux de savoir ce qui va se passer ensuite et pour cette raison, tous les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 6 de Trixie Motel. Alors, sans perdre de temps, informez-vous.

Trixie Motel Épisode 6 Date de sortie

Nous allons donc vous parler ici de la date de sortie de l’épisode 6 de Trixie Motel. L’épisode 6 sortira le 1er juillet 2022. Si vous êtes également curieux de savoir ce qui se passera dans cet épisode à venir, attendez simplement la date indiquée car votre attente pour cet épisode sera bientôt terminée.

Où regarder Trixie Motel?

Si vous êtes vraiment intéressé à regarder cette série, vous pouvez la regarder sur Discovery + et c’est la plateforme officielle de la série. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à n’importe quel épisode à tout moment et de n’importe où.

Vous pouvez également lire: Date de sortie de la saison 5 en direct aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Distribution de la série

Voici la liste des acteurs de la série. Si vous voulez en savoir plus sur votre personnage préféré, jetez un œil ci-dessous.

Trixie Mattel

comme soi – Drag Superstar & Motel

comme soi – Drag Superstar & Motel David Silver en tant que Self – Partenaire de Trixie

Brandon Lim comme soi

David Ríos

Dani Dazey

Philippe Butler

Vania Nasution

Jessica Stevens en tant que graphiste indépendante

Lisa Vanderpump en tant que Self – Hospitality Mogul

Horacio Perez comme auto-dessinateur architectural

Nicole Byer

Nicolas Scheppard

Bill Lyon

Jessay Martin

Jenson Titus La Vallée

Mick Peterson

Tim Eads

Mo Coeur

Liste des épisodes

Après avoir révélé toutes les informations concernant la date de sortie de l’épisode 6 de Trixie Motel. Voici la liste des épisodes de cette saison en cours.

Flamant rose

reine des coeurs

Yeehaw Cowgirl

Bombe atomique

Le pouvoir des fleurs

À déterminer

Vous pouvez également lire: Conversations With Friends Saison 2 Date de sortie

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous ayez tous les détails concernant la dernière date de sortie de l’épisode 6 de Trixie Motel, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 6 de Trixie Motel, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

Vous pouvez également lire sur: Classroom of the Elite Saison 2 Episode 2 Date de sortie

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂