Trixie et Katya contre le plus impossible Trixie et Katya Quiz | 45secondes.fr se réunit

Dans quelle mesure Trixie Mattel et Katya se souviennent-elles de leurs propres saisons de RuPaul’s Drag Race et de leurs intros UNHhhh emblématiques ?

C’est la dame britannique qui déteste le temps, une putain de destructrice d’horloges, Trixie, et ce sont les 99 personnes dans la pièce qui ne croient pas en toi, Katya. Et nous Je ne saurais trop insister sur ce point : UNHhhh.

Le Course de dragsters les icônes sont de retour RETOUR à nouveau avec une toute nouvelle saison de UNHhhh, diffusé au Royaume-Uni tous les mercredis à 20h BST sur WOW Presents Plus, nous avons donc pensé passer un appel vidéo et jouer à un petit jeu idiot avec eux.

Pour fêter le retour de UNHhhh, nous avons rencontré Trixie et Katya sur Zoom et avons joué à une édition spéciale Trixie et Katya de notre tristement célèbre quiz de course de dragsters le plus impossible. Dans quelle mesure Trixie et Katya se souviennent-elles de leurs propres saisons de Course de dragsters de RuPaul? Peuvent-ils se souvenir de leur iconique UNHhhh introductions ? PEUX-TU?

LIRE LA SUITE: La saison 3 de Drag Race UK arrive sur BBC à l’automne 2021

Trixie et Katya sont de retour pour la saison 6 de UNHhhh. Image : WOW présente plus

Appuyez sur lire sur la vidéo en haut de la page, jouez avec le quiz et profitez de la UNHhhh de tout ça. Alors rendez-vous sur notre chaîne YouTube où vous pouvez trouver des interviews et des jeux avec Bianca Del Rio, Sasha Velour, The Vivienne, The Frock Destroyers et bien d’autres stars du drag.

Regardez de nouveaux épisodes de UNHhhh série 6 tous les mercredis à 20h BST exclusivement sur le streamer de tout ce qui traîne, WOW Presents Plus. Abonnez-vous via: https://uk.wowpresentsplus.com/

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂