Trivia Crack aura sa propre série interactive sur Netflix

L’une des applications mobiles les plus populaires pour les questions Trivia est sur le point d’avoir son adaptation en série. demandé aura son propre spectacle interactif qui pourra être joué via la plateforme Netflix le 1er avril 2022.

La série aura « un nouvel épisode disponible tous les jours tout au long du mois (30 au total). Chaque épisode comporte 24 questions (12 standard et 12 difficiles) dans des catégories telles que la science, l’histoire, le divertissement, les sports, l’art et la géographie. Fondamentalement, ce sera une version à plus grande échelle de l’application et Netflix a également publié une bande-annonce pour mieux expliquer la série.

Dans la série, nous verrons l’aventure de Willy, la populaire roulette Trivia Crack, où nous devrons l’aider à sauver ses amis du Land of Trivia, pour empêcher le méchant Rocky de garder toutes les connaissances pour lui-même. Afin d’arrêter les plans de Rocky, nous devrons répondre à plusieurs questions triviales dans les modes standard et le mode difficile.

Cela pourrait aussi vous intéresser : »Titans » commence l’enregistrement de sa quatrième saison.







La bande-annonce nous informe également que nous pouvons rejouer les épisodes pour revenir aux questions auxquelles nous avons mal répondu pour obtenir la dernière clé de tradition et passer à l’épisode suivant.

Andy Wellle programmeur interactif de Netflix a déclaré en annonçant la prochaine série dans un article de blog :

«Nous sommes ravis d’expérimenter dans cet espace et de trouver de nouvelles façons de divertir nos membres et de nouvelles façons pour nos membres de s’engager avec Netflix. Ce qui se passe ensuite est entre vos mains ! La série sera également produite par Daniel Calin et Vin Rubino de Sunday Sauce Productions.

La franchise Trivia Crack a connu un énorme succès lorsqu’elle a lancé sa première application en 2013 et a depuis engendré d’innombrables suites, produits dont un jeu de société et une série animée. Pour cette raison, il est logique que Netflix veuille expérimenter cette nouvelle idée de série interactive pour sa plateforme de streaming.