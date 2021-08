Tristyn Bailey Murder : une vidéo montre Aiden Fucci dans une voiture de police

De nouvelles images ont été publiées dans le cadre de l’affaire du meurtre d’Aiden Fucci, un adolescent accusé d’avoir tué son camarade de classe, Tristyn Bailey.

Les preuves vidéo publiées par le bureau du shérif du comté de St Johns en Floride comprennent des images de surveillance de la nuit du meurtre de Bailey, des images de caméras de sécurité au domicile de Fucci et une vidéo Snapchat enregistrée par Fucci après son arrestation.

Des preuves vidéo ont été publiées dans l’affaire contre Aiden Fucci pour le meurtre de Tristyn Bailey.

Les vidéos pourraient incriminer davantage Fucci, qui aurait déjà fait plusieurs aveux à la police au sujet du meurtre de Bailey, 13 ans.

Aiden Fucci a enregistré une vidéo Snapchat depuis une voiture de police après son arrestation.

Des clips pris par Fucci dans une vidéo Snapchat montrent l’adolescent à l’arrière d’une voiture de police avec un ami avant d’être placé en garde à vue.

« S’amuser dans une putain de voiture de flic », peut-on entendre dire Fucci. « Quoi de neuf les gars? Tristyn, si tu fous le bordel de merde… » avant qu’il ne s’interrompe.

Un autre clip montre le contenu du coffre de la voiture qui contient un fusil et un équipement tactique.

Une image de Fucci de Snapchat avait déjà circulé après son arrestation.

Il montrait l’adolescent dans la même voiture de police avec la légende : « Hé les gars, est-ce que personne (sic) a vu Tristyn dernièrement ? »

Aiden Fucci et Tristyn Bailey sont vus ensemble dans des images de surveillance.

Une autre vidéo a été prise à partir d’une caméra de surveillance à l’extérieur de la maison d’un des voisins de Fucci.

Il montre deux personnes, qui seraient Fucci et Bailey, marchant le long du trottoir vers 00h15 le 9 mai.

Le couple se dirige vers ce qui deviendra plus tard une scène de crime après la découverte du corps de Bailey avec 114 coups de couteau.

Une heure plus tard, une personne est vue courir seule dans la direction opposée à la scène de crime.

Au moment de l’arrestation de Fucci, un mandat a révélé qu’il était soupçonné d’être l’une des deux personnes dans les images de surveillance de la nuit du meurtre.

Une vidéo de la maison de Fucci peut montrer sa mère en train de nettoyer son jean ensanglanté.

Un autre clip semble avoir été pris d’une caméra dans la maison de Fucci, vraisemblablement après la mort de Bailey.

Dans le clip, on voit une femme courir à l’étage et rassembler des vêtements, y compris ce qui ressemble à une paire de jeans.

Elle les emmène en bas dans une pièce qui ne peut pas être vue dans les images.

La mère de Fucci, Crystal Smith, a été accusée d’avoir lavé le sang du jean de son fils alors qu’il était interrogé par la police.

Smith a été arrêté le 5 juin et accusé de falsification de preuves, un crime au troisième degré.

Les enquêteurs ont précédemment révélé que le sang de Bailey avait été trouvé sur des chaussures prises dans la chambre de Fucci.

L’avocat de l’État, RJ Larizza, a également déclaré que plusieurs témoins avaient fourni des déclarations affirmant que Fucci avait dit aux gens qu’il prévoyait de tuer quelqu’un en « l’emmenant dans les bois et en le poignardant ».

Fucci et sa mère doivent tous deux avoir des audiences préliminaires le 1er septembre.

Alice Kelly est rédactrice en chef de l’actualité et du divertissement pour YourTango. Basée à Brooklyn, New York, son travail couvre tout ce qui concerne la justice sociale, la culture pop et l’intérêt humain. Suivez son Twitter pour en savoir plus.