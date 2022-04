Tristesse totale : la maison d’un acteur de La Casa de Papel a pris feu

célébrités

Miguel Herrán était l’un des protagonistes les plus aimés de Le vol d’argent jusqu’au bout et, par conséquent, ses dernières publications ont inquiété ses fans. Qu’est-il arrivé à votre maison ?

©NetflixMiguel Herrán dans La Maison du papier

Le vol d’argent a pris fin en décembre dernier, mais les acteurs sont toujours bien connus. La série, qui a commencé comme Antenne 3 et puis ça a fini par être netflix-originalCe fut une sensation mondiale. Cela signifie que les acteurs qui y ont travaillé ont acquis une renommée internationale et ont vu leur carrière monter en flèche. Tel est le cas de Miguel Herrán, qui a joué à Rio pendant les cinq saisons.

L’acteur était l’un des plus aimés de Le vol d’argent en raison de la grande performance qu’il a donnée et de la façon dont son personnage a grandi petit à petit au milieu de l’histoire. A tel point que maintenant des milliers de fans s’inquiètent du bien-être de Miguel Herranpuisque lui-même Il vient de montrer que sa maison a pris feu. C’est via son compte Instagram que l’artiste espagnol a annoncé la nouvelle.

« Bonjour», a-t-il écrit pour accompagner une vidéo qu’il a publiée dans ses stories dans laquelle on l’entend non seulement jurer, mais aussi pleurer. D’après ce que l’on voit dans l’audiovisuel qu’il a partagé, l’artiste l’a trouvé aux premières heures de la journée et n’a rien pu faire d’autre que voir comment l’incendie a détruit sa maison. De plus, plus tard, il a complété la nouvelle avec une photographie des conséquences.

Sans aucun doute, un moment très dur pour Herrán qui n’a encore rien partagé sur ce qui s’est passé. Bien sûr, il convient de noter que le fait qu’il ait publié la situation via son profil officiel a généré une grande controverse parmi ses followers. Eh bien, certains en sont venus à croire que ce n’était pas quelque chose de réel et l’ont critiqué pour le fait qu’il l’ait filmé et téléchargé sur les réseaux sociaux.

Pour le moment, on ne sait pas si Miguel Herran bientôt, il clarifiera ce qui s’est passé, mais la seule chose connue à ce jour est que il est sous le choc. « Je ne peux pas y croire, ma maison», s’entend-on dire dans la vidéo qu’il a postée. C’est pourquoi, malgré les doutes générés par la publication, il est clair qu’il s’agit d’une situation réelle et que l’acteur a agi comme il pensait le mieux.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂