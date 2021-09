Tristesse : Jean-Paul Belmondo est décédé

Le jour de la date restera dans les mémoires avec une grande tristesse par les amateurs de bon cinéma : L’acteur français Jean-Paul Belmondo est décédé. Cela a été rapporté aux médias par son avocat. La carrière de l’acteur est riche en succès et fait de lui l’une des grandes figures de son pays. Jamais surnommé le L’homme le plus laid du cinéma françaisIl était aussi un séducteur reconnu. Sa participation au film À bout de soufflé l’a catapulté comme l’une des plus grandes figures du mouvement culturel Nouvelle vague.







Jean-Paul a toujours été entouré d’art : son père était sculpteur, sa sœur danseuse et son frère producteur de cinéma. Il a étudié l’art dramatique à la Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique. Ses débuts au cinéma ont été amers : au cinéma À pied, à cheval et en voiture (1957) ils ont éliminé presque toute leur participation de la bande. Cependant, grâce à À bout de soufflé deviendra une icône du cinéma français.

Durant sa jeunesse, Jean Paul Il aimait le football et la boxe, atteignant une allure imposante qui, ajoutée à son nez fracturé, lui donnait une apparence dont l’acteur a su tirer intelligemment dans sa carrière. Ses rôles étaient orientés vers l’action et l’humour.. Fait important : il a fait toutes ses cascades !

Une curiosité au sein de sa carrière : bien que Jean-Paul ait reçu de nombreux prix, comme le Lion d’or sur le chemin et le Prix ​​Coq de la Communauté française de Belgique spécial, l’acteur a rejeté le César du meilleur acteur pour le cinéma L’Empire du Lion à partir de l’année 1988. La forte personnalité de l’interprète était reconnue dans l’environnement.

Icône du cinéma français. Photo : IMDb.



Jean-Paul Belmondo a été récompensé en 2007 par le Légion d’honneur, la plus connue et la plus importante des décorations françaises, a d’abord été établie par l’empereur lui-même Napoléon. L’ampleur de Belmondo au sein du cinéma français est incalculable et son influence culturelle continue à ce jour. Le monde de l’art va vous manquer !