Tristement célèbre trou de parcelle de Toy Story impliquant Buzz Lightyear enfin résolu?

Un célèbre Histoire de jouet Le trou dans l’intrigue impliquant Buzz Lightyear a été officiellement traité. Cela a-t-il été résolu? Tout dépendra de votre point de vue lorsque vous examinerez les preuves. Pixar connaît actuellement un grand succès avec la sortie de Âme, qui a reçu des critiques élogieuses depuis sa sortie le jour de Noël auprès des abonnés Disney +. En fin de compte, il y a plus que quelques trous dans l’intrigue Pixar sur lesquels les fans se sont interrogés au fil des ans, et il semble qu’ils devront peut-être arrêter de penser à eux.

À peu près tous ceux qui ont vu Histoire de jouet plus d’une fois, s’est demandé pourquoi Buzz Lightyear devient rigide quand les gens sont là s’il ne croit pas vraiment qu’il est un jouet. Âme Le réalisateur et directeur de la création de Pixar, Pete Docter, a récemment été interrogé sur le trou de l’intrigue de Buzz, et sa réponse pourrait surprendre les fans de longue date qui ont toujours voulu la vraie réponse sur le personnage. Vous pouvez lire ce que Docter avait à dire ci-dessous.

« Nous avons eu beaucoup de discussions sur Histoire de jouet, le premier, à peu près, « Si Buzz ne sait pas qu’il est un jouet, pourquoi devient-il rigide quand un enfant entre dans la pièce? » Nous avons eu beaucoup d’explications et en avons parlé aussi. Et à la fin, personne ne s’en souciait. «

Pete Docter a poursuivi en disant: « Je pense que la réponse courte est que vous devez juste essayer de deviner où le public va trouver de l’importance, ou du moins y pousser son intérêt. » Pour Buzz Lightyear, Pixar ne semble tout simplement pas se soucier de cette intrigue spécifique et ils ne pensent vraiment pas que quiconque devrait s’en soucier non plus. « Notre éditeur [for Soul], Kevin Nolting, sur son grand tableau blanc dans son bureau, a la «logique» dans un grand X », déclare la productrice Dana Murray. En gros, arrêtez de penser logiquement lorsque vous regardez un film Pixar.« Arrêtez d’y aller », répète Murray.

Pete Docter a également réalisé Monsters Inc., d’où vient un autre trou de parcelle populaire de Pixar. Dans ce cas, il s’agit du personnage de Boo et de ce que ses parents font pendant son absence. Pensaient-ils qu’elle avait disparu? «C’est l’une de ces questions que nous nous sommes posées», dit Docter. « Et nous avons traversé beaucoup de machinations différentes pour écrire des scènes. Nous n’en avons pas réellement monté, mais nous avons eu l’impression que, OK, le public n’a pas besoin de le savoir parce que Sulley ne sait pas. Sulley. Alors qui s’en soucie? «

En regardant des films Pixar, Pete Docter veut que le public aille ailleurs et abandonne un peu la vie, tout en se rapportant à l’histoire en même temps. «J’aimerais espérer que les choses dont nous parlons dans le film – vous savez, qu’est-ce qui se passe dans nos vies? Qu’est-ce qui est important? – tout cela restera des questions que nous nous posons», dit Docteur. Quoi qu’il en soit, Pixar est au sommet de sa forme, quel que soit le nombre de trous que les fans continuent de trouver. L’entretien avec Pete Docter a été réalisé à l’origine par le Huffington Post.

Sujets: Toy Story, Lightyear