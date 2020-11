Tristan Thompson surprend Khloé Kardashian avec une superbe composition florale après le drame de Larsa Pippen

Il y a quelques jours, nous étions convaincus que la romance de Khloé Kardashian avec Tristan Thompson n’était plus de retour. Voyant que la star de télé-réalité n’avait plus suivi le père de sa fille sur Instagram au milieu du drame de Larsa Pippen, il semblait qu’elle n’était plus intéressée à essayer de faire fonctionner les choses avec l’athlète.

Cependant, après que Thompson se soit fait livrer un énorme bouquet de roses roses et blanches, Kardashian l’a de nouveau suivi sur les réseaux sociaux, ce qui nous rend encore plus confus qu’auparavant.

Tristan Thompson et Khloé Kardashian | Jerritt Clark / Getty Images pour Remy Martin

Tristan Thompson a félicité Khloé Kardashian pour sa victoire aux People’s Choice Awards

Depuis quelques mois, Thompson fait tout ce qui est en son pouvoir pour rester dans les bonnes grâces de Khloé Kardashian, et son dernier cadeau lui est la preuve qu’il est loin d’avoir fini de faire l’effort.

Dans une vidéo partagée sur ses histoires Instagram le 16 novembre, Kardashian a révélé que Thompson lui avait offert un énorme bouquet de roses roses et blanches en guise de cadeau de félicitations pour avoir remporté le People Choice Award de la meilleure star de télé-réalité.

Alors qu’elle montrait le magnifique bouquet, Kardashian l’a attrapée, True, la fille de Thompson, âgée de deux ans, qui se tenait à côté de l’arrangement floral, essayant de lire la carte.

«Ai-je reçu des fleurs de ton papa?» Khloé a demandé à sa petite fille en tenant la carte et en disant le mot maman et quelques autres choses d’une voix douce.

« Il dit félicitations pour avoir remporté le People’s Choice », a révélé le fondateur de Good American, alors que True jetait la carte par terre.

Le cadeau de Thompson survient quelques jours après que Larsa Pippen a révélé leur aventure secrète

Quelques jours à peine avant que Thompson ne comble Kardashian de roses, le couple s’est retrouvé plongé dans un drame majeur avec le reste de la famille Kardashian-Jenner.

Le 9 novembre, l’ex-amie Kardashian, Larsa Pippen, a donné une interview révélatrice sur le Hollywood brut podcast, où elle a affirmé qu’elle était sortie avec Thompson avant Khloé.

EN RELATION: Pourquoi Larsa Pippen est « fière » de Khloé Kardashian et Tristan Thompson pour avoir travaillé sur leur relation

« Je le voyais, je l’ai fait venir à Los Angeles, je l’ai amené à une fête organisée par Kim », a déclaré Pippen. «Je les ai tous présentés. Puis une semaine plus tard, ou 10 jours plus tard, il a commencé à voir Khloé. Ce qui est bien, je m’en fiche. C’est peu importe. Je suis le genre de personne qui ne cherche pas ce qui n’est pas pour moi. Je ne chasserai jamais un homme; Je ne mettrai jamais de laisse sur un homme. Je ne fais pas ça. J’ai envie de te laisser être génial. Si vous voulez être avec d’autres personnes, allez-y. Je suis génial tout seul. »

Pippen a admis qu’elle n’avait pas de rancune à propos de la relation de Kardashian et Thompson, ajoutant: « Je veux dire, je les aime ensemble … ils ont un beau bébé ensemble. »

Après que Pippen ait fait la révélation choquante, des sources proches de la famille Kardashian ont rejeté ses affirmations, notant qu’elle et Thompson n’avaient jamais eu de relation amoureuse.

«Personne ne se souvient que Khloé avait rencontré Tristan avant cela ou lui avait été présenté par l’intermédiaire de Larsa. Larsa ne sortait jamais avec Tristan », a déclaré un initié à Us Weekly. «Ils sont peut-être sortis en groupe ou se sont rencontrés, mais ils ne sont pas sortis ensemble. La famille pense qu’elle est embarrassante et cherche à attirer l’attention.

Une source distincte a fait écho au même point à E! News, disant: «Khloé ne croit pas que Larsa sortait avec Tristan avant elle. Larsa connaissait Tristan, mais ils ne sortaient jamais ensemble.

Où en sont actuellement Thompson et Kardashian?

La dernière fois que nous l’avons entendu, les choses allaient plutôt bien entre Kardashian et Thompson. Après avoir emballé le PDA alors qu’il assistait au 40e anniversaire de Kim Kardashian West, des sources ont révélé que le couple s’était réconcilié et avait hâte de commencer un tout nouveau chapitre ensemble.

EN RELATION: « KUWTK »: les fans pensent que Khloé Kardashian ne devrait pas féliciter Tristan Thompson pour « faire le strict minimum » en tant que père

«Ils sont ensemble et très heureux», a déclaré la source à E! Nouvelles à l’époque. «Elle est très heureuse qu’il soit là et que les choses se passent aussi bien qu’eux.

Cependant, à la suite de l’interview révélatrice de Pippen, Kardashian n’a plus suivi Thompson sur Instagram. Elle a également publié une série de citations dramatiques sur la plateforme de partage de photos, ce qu’elle a fait dans le passé pour aborder subtilement le drame qui se passe entre elle et le joueur de la NBA.

Maintenant que Kardashian a de nouveau suivi l’athlète sur Instagram, il est difficile de dire où se situe actuellement leur relation.

Bien que nous voulions croire que Kardashian et Thompson donnent un autre essai à leur romance, leur statut relationnel reste incertain. Espérons que quelqu’un nous dira bientôt ce qui se passe réellement entre les deux parce que c’est trop déroutant.