Trista Sutter dit qu’elle prend du « temps pour moi » au milieu de la bataille pour la santé de son mari Ryan

L’ancienne star de « Bachelorette » Trista Sutter a parlé de prendre du temps pour elle pendant que son mari, Ryan Sutter, continue de lutter contre la maladie de Lyme.

Sutter, 48 ans, a pris une photo dans le miroir de son studio de Pilates, partageant la photo sur Instagram le jeudi 1er juillet, avant de rédiger une note personnelle dans la légende.

« Non pas que cela se produise aussi souvent que je devrais le faire, mais ma devise ces derniers temps : Moi le temps… C’est une nécessité », a-t-elle écrit. «Aujourd’hui, cela signifiait Pilates à @westinriverfront et demain, cela signifie que je m’assieds sur une chaise pendant que @970style m’aide à laver ce gris sur mes cheveux. Doit être fait.

Elle a poursuivi en ajoutant: « Non seulement pour ma santé physique (et mes racines!), Mais ma santé mentale le mérite probablement plus que toutes les autres raisons combinées. Que faites-vous pour remplir votre seau aujourd’hui ? »

Sutter a également partagé les hashtags #metime, #physicalhealth, #mentalhealth, #myhealth et #priorities à la fin de sa légende.

De nombreux fans se sont rapidement rendus dans la section des commentaires pour exprimer leur soutien à la maman de deux enfants.

Une maman a écrit : « J’avais besoin de lire ça ! D’une maman à une autre, merci maman ! ️ »

Un autre fan a ajouté : « Garde ton attitude positive, ma fille. Tu es une telle inspiration pour tant de femmes. Tu es magnifique ! »

Les Sutters se sont mariés en 2003 après être tombés amoureux lors de la première saison de « The Bachelorette ». Ils partagent deux enfants : leur fils Maxwell, 13 ans, et leur fille, Blakesley, 12 ans.

Trista a révélé pour la première fois en novembre dernier que son mari, un ancien joueur de la NFL, était aux prises avec une maladie alors mystérieuse depuis des mois, incapable d’obtenir des réponses sur sa santé. Dans un long post sur Instagram, Trista a raconté la lutte de plusieurs mois à laquelle ils ont dû faire face en tant que couple pour découvrir quelle était la racine de sa maladie. À l’époque, ils étaient en mesure d’exclure un cancer, mais cherchaient toujours un diagnostic pour son état.

Ryan a parlé de ses symptômes quelques jours plus tard dans une série de publications sur Instagram, montrant la réalité de sa maladie. Il a décrit ses symptômes comme « ressemblant à la grippe », mais lorsqu’il a été testé pour COVID-19, il n’a jamais été testé positif.

Après cinq mois de lutte contre les symptômes, il ne se sentait pas mieux. L’homme de 46 ans a déclaré que les symptômes supplémentaires de son état étaient « la fatigue – parfois presque paralysante, des douleurs corporelles et musculaires profondes, de la fièvre, des sueurs nocturnes, des démangeaisons sur tout le corps sans éruption cutanée, des maux de tête, un gonflement du cou et de la gorge, une congestion, des vertiges, nausées, et tout simplement général, ne se sentant pas bien.

Ryan a finalement pu expliquer son diagnostic officiel sur le podcast de Trista, « Better Etc ». en mai, après d’innombrables mois passés dans l’ignorance de la mystérieuse maladie qu’il luttait depuis près d’un an. Il a partagé son histoire avec les auditeurs, les encourageant à défendre leur santé lorsqu’ils savent que quelque chose ne va pas.

« J’ai maintenant essentiellement la maladie de Lyme – cela semble être quelque chose que j’aurai toujours, c’est juste que maintenant je le sais, et je vais essayer de reconstruire mon système immunitaire pour le combattre », a-t-il déclaré. « Et Epstein-Barr – J’ai montré ce virus, et ce système immunitaire affaibli a peut-être permis à cela de revenir. En plus de cela, COVID, j’ai été testé positif pour cela.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, Epstein-Barr est un virus courant qui se propage par la salive et peut provoquer une mononucléose.

Une semaine après son apparition sur le podcast de sa femme, Ryan a partagé son histoire sur son Instagram respectif, commençant sa légende honnête par la déclaration: « J’ai la maladie de Lyme ».

« Ce que je n’ai pas, ce sont de très bonnes images illustrant la vie aventureuse que j’ai imaginée et, pour la plupart, réalisée pour moi-même », a-t-il poursuivi. «Je suis à court de photos ces derniers temps parce que je suis à court d’aventure et de motivation pour capturer tout ce qui pourrait même le constituer de manière lâche. En plus de Lyme, j’ai également des co-infections, une toxicité des moisissures, des levures, des métaux lourds, EBV et COVID. »

Ryan a expliqué que son système immunitaire est « abattu » après avoir passé un an à lutter contre sa maladie.

« Je suis une voiture qui roule, mais quand j’appuie sur l’accélérateur, je suis envoyé en marche arrière. Et donc je n’ai pas de bonnes photos », a-t-il poursuivi. « Pourtant, ce que j’ai, c’est une image. Une image de victoire, de santé, de but et de joie. Je suis conscient de mon état et parfaitement conscient que je ne suis pas seul dans mes défis – même pas proche. «

Il a déclaré qu’il se concentrait le plus sur le rétablissement de sa santé tout en partageant le processus lorsqu’il le pouvait pour devenir un défenseur de la maladie de Lyme dans le but d’en avoir une meilleure compréhension pour un « chemin BEAUCOUP meilleur vers le diagnostic, le traitement et la guérison ».

« Je reviens à l’essentiel – en venant à cette partie hippie et partie cow-boy, un petit jardin et un petit pistolet, du cuir et de la dentelle, du sel gemme et des perles – vous voyez l’idée », a-t-il conclu la légende révélatrice. «J’ai déjà ajusté mon alimentation (sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre), ajouté une cargaison de suppléments, porte un bracelet de shungite, garde de l’énergie rayonnante de roches et de cristaux près de mon lit et je me suis fait un devoir de sortir et de bouger. Je pense que ça marche ? Je sais que cela fonctionnera. Il le faut. J’ai besoin de plus de photos !