Trisha Yearwood rejoint Garth Brooks dans la première interview depuis qu’elle a eu COVID-19

Garth Brooks a accueilli un invité spécial lors de son apparition dans l’épisode de vendredi de «The Ellen DeGeneres Show».

L’épouse de Brooks, Trisha Yearwood, est entrée pendant qu’il discutait avec l’hôte invité tWitch pour sa première interview depuis qu’elle a contracté le coronavirus.

«Elle va très bien», a déclaré Brooks avant de rejoindre. «Et je dois te dire, mec, je ne suis pas du genre à croire aux pyramides ou aux étoiles alignées et tout ça, mais je crois au pouvoir de la prière et je pense que la seconde où tout le monde savait qu’elle faisait face à ça. chose, voici toutes les pensées et toutes les prières et cela a fonctionné et elle est plus magnifique qu’elle ne l’a jamais été.

Brooks a également déclaré qu’elle semblait de nouveau en bonne santé.

«Elle semble être à cent pour cent. Elle est devenue réelle, à la fin là-bas pendant la fatigue, elle est devenue très impatiente, vraiment un peu méchante et impertinente et j’ai pensé: «Eh bien, elle est revenue à elle-même», a-t-il dit en éclatant de rire.

Le couple, marié depuis 15 ans, a dû se mettre en quarantaine ensemble, ce qu’ils ont utilisé comme une chance de travailler sur leur relation.

«Je pense que 99,9% des gens n’auraient pas fait ce que je fais, mais je pensais que puisque nous sommes ici et que nous n’avons nulle part où aller, attaquons simplement certaines des choses les plus difficiles au cours des 15 années qui de nous, non? il a dit.

«Et c’était comme vivre dans une petite maison, la sorcière. C’était comme si vous ne pouviez aller nulle part, donc vous ne pouviez pas vous éloigner de la conversation. Et j’ai pensé que c’était génial. Je pense que nous sommes sortis de l’autre côté encore plus près et plus serré que lorsque nous sommes entrés.

Il a ensuite amené Yearwood dans l’interview.

«Nous avons passé essentiellement toute l’année … nous sommes ensemble la plupart du temps, mais tout le monde est rentré à la maison, alors oui, il n’y a nulle part où courir», a-t-elle déclaré. «Et c’est bien. Si vous pouvez parler des choses difficiles, c’est bien, et nous sommes là pour le long terme, donc vous êtes coincé avec moi. Et je suis de nouveau impertinent, donc je me sens bien. Tout va bien. »

Brooks continue de se prélasser dans la rémanence de sa performance lors de l’inauguration du président Biden, quand il a interprété «Amazing Grace» et est devenu viral pour avoir embrassé tous les anciens présidents présents.

«Je ne sais pas s’il existe un record pour cela, mais il devrait y en avoir. Qui peut embrasser le plus de présidents en moins de 13 secondes. Je pense que ce serait moi », a-t-il plaisanté.

Brooks a également été ravi de l’interprétation de l’hymne national par Lady Gaga, affirmant qu’elle était «géniale».

Une chose dont il n’a pas discuté avec elle – et n’a jamais fait – est la reprise de « Shallow » de Gaga et Bradley Cooper que lui et Yearwood ont joué l’année dernière lors d’un concert en direct peu après l’entrée en vigueur de la quarantaine. Le couple dit qu’ils n’ont pas encore discuté avec Gaga et Cooper de leur version de la chanson primée aux Oscars, que Brooks a également chantée avec Kelly Clarkson.

« Non, tant que nous ne le faisons pas, nous pensons qu’ils adorent », a déclaré Yearwood.

«Nous les connaissons tous les deux et ils sont très, très gentils avec nous, mais ils n’ont jamais rien dit. Nous n’avons jamais rien dit et je me demande si, comme nous, ils ont trop peur pour même le mentionner », a ajouté Brooks.

