Trisha Paytas utilise maintenant les pronoms they / them après être sorti comme non binaire

Trisha utilise maintenant leurs pronoms.

Trisha Paytas s’est ouverte sur le fait d’être non binaire et a annoncé qu’elle utilisait maintenant les pronoms they / them.

Samedi (10 avril), le YouTuber a partagé une vidéo de près de 40 minutes intitulée « re: my gender » où ils se sont ouverts sur leur identité de genre après avoir officiellement annoncé qu’ils n’étaient pas binaires sur Twitter en mars.

Trisha a été inspirée par la récente vidéo de sortie de YouTuber Gigi Gorgeous, dans laquelle elle a révélé qu’elle était pansexuelle. « Je ne suis pas binaire et je dois donner du crédit à TikTok et Gen-Z, cela me semble être le label parfait pour moi », a expliqué Trisha.

Trisha utilise maintenant leurs pronoms. Image: @trishapaytasbackup via Instagram, Trisha Paytas via YouTube

« Euh, je pense que les gens me regardent et me considèrent comme une femme cis qui est hétérosexuelle. La plupart de mes relations publiques ont été avec des hommes hétérosexuels mais j’ai été avec des hommes homosexuels, j’ai été avec des hommes bi, je ‘ J’ai été avec des femmes, j’ai été avec des femmes trans, et j’ai été avec des personnes non binaires, mais elles ne savaient pas qu’elles n’étaient pas binaires parce qu’elles n’avaient pas vraiment d’étiquette. ‘pas d’étiquettes d’eux / eux. «

Trisha a également dit que quand ils ont des enfants, ils les élèvent avec eux / eux pronoms. Ils ont ajouté: « Je n’ai jamais pensé que les pronoms étaient si importants, mais pour moi, cela affecte vraiment la façon dont je me sens à l’aise. Beaucoup de gens diront, à propos de ma relation maintenant, ‘Oh Trisha, tu as l’air si heureuse et à l’aise.’ Et je me sens si heureuse, si en sécurité et si à l’aise et confiante dans ma relation. «

Trisha s’est décrite comme étant fluide et a déclaré qu’elle se sentait plus confiante dans son corps lorsqu’elle était de sexe masculin. Ils ont également évoqué la façon dont le commentaire de YouTuber Nikita Dragun sur « se moquer du succès d’une femme trans » sur Twitter les avait déclenchés.

Trisha a ajouté: « J’ai des jours où je m’identifie vraiment comme lui / lui, je m’identifie vraiment comme un homme, et cela me met en sécurité quand je suis un homme. […] Mais parce que souvent ma coquille ne correspond pas à celle d’un homme, je suis plutôt une femme cis ou une fille ou une drag queen ou autre chose, les gens ne le comprennent pas vraiment.

« Le drag ou le cosplay ou ce que vous voulez appeler ça de mon côté fille, c’est vraiment moi qui joue à m’habiller et j’adore ça. Je pense que tout le monde peut dire quand je me maquille et que je deviens glamour, je suis comme une personne différente, c’est comme un personnage. C’est difficile pour moi de la lâcher complètement parce que c’est avec ça que j’ai grandi et que cette petite fille mérite encore une chance dans la vie. «



Trisha Paytas est sorti comme non binaire sur Twitter. Image: @TrishaPaytas via Twitter

Trisha a déjà parlé de leur identité de genre, révélant qu’ils étaient transgenres en 2019. En octobre, Trisha a annoncé qu’ils s’identifieraient comme un homme transgenre mais continueraient à utiliser ses pronoms.

« Pour moi, dire que je suis transgenre était juste une chose à dire parce que c’est ce que les gens veulent me qualifier de – une femme, qui est un homme », a déclaré Trisha lors d’un épisode de Les médecins. « Je suis née femme, mais même depuis mon plus jeune âge, j’ai eu un déséquilibre hormonal où je savais que je n’étais pas une femme. »

À l’époque, Trisha a reçu de nombreuses critiques de la communauté LGBTQ + pour avoir exploité des personnes transgenres à des fins publicitaires. Cependant, Trisha a insisté sur le fait qu’ils ne savaient pas ce qu’était le non-binaire à l’époque et ne voulaient offenser personne.

Ils ont poursuivi: « C’est ce avec quoi je me bats depuis si longtemps. Pour que les gens acceptent que je ne suis pas de genre et de tous les genres à la fois, ou à des moments différents. Et plus je recherchais des non-binaires, j’étais juste comme , « Oh c’est l’étiquette. C’est qui je suis. » Et parfois c’est normal de ne pas avoir d’identité et souvent je suis un eux, dans le sens où je ne sais pas. »

